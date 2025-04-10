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Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области

Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области

Полугодовалый ребенок и еще трое мирных жителей ранены в результате прицельного удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T16:15

2025-04-10T16:15

2025-04-10T16:15

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

общество

александр богомаз

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Полугодовалый ребенок и еще трое мирных жителей ранены в результате прицельного удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Раненые доставлены в районную больницу. Местные власти обещают оказать им необходимую поддержку и материальная помощь.ВСУ продолжают регулярные удары по мирному населению приграничных районов. 4 апреля при украинской беспилотной атаке нв Брянской области один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по сельской школе в Курской областиПожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую областьВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область в январе

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, александр богомаз, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)