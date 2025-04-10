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Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области
Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области
Полугодовалый ребенок и еще трое мирных жителей ранены в результате прицельного удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T16:15
2025-04-10T16:15
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
общество
александр богомаз
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Полугодовалый ребенок и еще трое мирных жителей ранены в результате прицельного удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Раненые доставлены в районную больницу. Местные власти обещают оказать им необходимую поддержку и материальная помощь.ВСУ продолжают регулярные удары по мирному населению приграничных районов. 4 апреля при украинской беспилотной атаке нв Брянской области один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по сельской школе в Курской областиПожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую областьВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область в январе
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РИА Новости Крым
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96
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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, александр богомаз, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Полугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области

Младенец и трое взрослых пострадали при атаке ВСУ в Брянской области

16:15 10.04.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСкорая помощь на месте обстрела
Скорая помощь на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Полугодовалый ребенок и еще трое мирных жителей ранены в результате прицельного удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок", - сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
Раненые доставлены в районную больницу. Местные власти обещают оказать им необходимую поддержку и материальная помощь.
ВСУ продолжают регулярные удары по мирному населению приграничных районов. 4 апреля при украинской беспилотной атаке нв Брянской области один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения.
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