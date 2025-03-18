https://crimea.ria.ru/20250318/vsu-udarili-po-selskoy-shkole-v-kurskoy-oblasti-1145025308.html

ВСУ ударили по сельской школе в Курской области

ВСУ ударили по сельской школе в Курской области - РИА Новости Крым, 18.03.2025

ВСУ ударили по сельской школе в Курской области

Украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T19:29

2025-03-18T19:29

2025-03-18T19:29

курская область

обстрелы курской области

александр хинштейн

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

школа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Во вторник Гладков сообщал, что под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района. В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Позже стало известно, что в поселке Красная Яруга при ударе ВСУ погиб боец отряда "Орлан".Кроме того, по данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района. Осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск" и боец подразделения группировки войск Министерства обороны РФ. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), школа, новости