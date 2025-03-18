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ВСУ ударили по сельской школе в Курской области - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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ВСУ ударили по сельской школе в Курской области
ВСУ ударили по сельской школе в Курской области - РИА Новости Крым, 18.03.2025
ВСУ ударили по сельской школе в Курской области
Украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T19:29
2025-03-18T19:29
курская область
обстрелы курской области
александр хинштейн
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
школа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Во вторник Гладков сообщал, что под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района. В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Позже стало известно, что в поселке Красная Яруга при ударе ВСУ погиб боец отряда "Орлан".Кроме того, по данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района. Осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск" и боец подразделения группировки войск Министерства обороны РФ. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), школа, новости
ВСУ ударили по сельской школе в Курской области

В Курской области ВСУ атаковали школу села Рыжевка - Хинштейн

19:29 18.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в Курской области
Обстановка в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"В результате атаки повреждена крыша здания, произошло возгорание, которое было оперативно локализовано". - написал он в Telegram.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Во вторник Гладков сообщал, что под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района. В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Позже стало известно, что в поселке Красная Яруга при ударе ВСУ погиб боец отряда "Орлан".
Кроме того, по данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района. Осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск" и боец подразделения группировки войск Министерства обороны РФ. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
10:31
ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек
 
Курская областьОбстрелы Курской областиАлександр ХинштейнПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ШколаНовости
 
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