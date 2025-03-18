ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России
В Белгородской и Брянской областях дроны ВСУ атаковали бойцов самообороны
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Два бойца самообороны получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщили губернаторы регионов.
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района.
"В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Попутным транспортом мужчина доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил он в Telegram.
По данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района.
"Выполняя боевые задачи на линии соприкосновения по отражению террористической атаки ВСУ, осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск". Также бойцы бригады своевременно оказали первую помощь находившемуся на боевом дежурстве раненому бойцу подразделения группировки войск Министерства обороны РФ". - написал он в Telegram.
Богомаз добавил, что в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.
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