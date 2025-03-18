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ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России
ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России - РИА Новости Крым, 18.03.2025
ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России
Два бойца самообороны получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщили губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T18:19
2025-03-18T18:19
обстрелы белгородской области
белгородская область
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Два бойца самообороны получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщили губернаторы регионов.По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района.По данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района.Богомаз добавил, что в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человекАвтобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской областиВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
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обстрелы белгородской области, белгородская область, брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, александр богомаз, новости
ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России

В Белгородской и Брянской областях дроны ВСУ атаковали бойцов самообороны

18:19 18.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
Солдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Два бойца самообороны получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщили губернаторы регионов.
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района.
"В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Попутным транспортом мужчина доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил он в Telegram.
По данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района.

"Выполняя боевые задачи на линии соприкосновения по отражению террористической атаки ВСУ, осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск". Также бойцы бригады своевременно оказали первую помощь находившемуся на боевом дежурстве раненому бойцу подразделения группировки войск Министерства обороны РФ". - написал он в Telegram.

Богомаз добавил, что в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБрянская областьОбстрелы Брянской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияВячеслав ГладковАлександр БогомазНовости
 
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