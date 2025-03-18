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ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России

ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России - РИА Новости Крым, 18.03.2025

ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России

Два бойца самообороны получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщили губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T18:19

2025-03-18T18:19

2025-03-18T18:19

обстрелы белгородской области

белгородская область

брянская область

обстрелы брянской области

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Два бойца самообороны получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщили губернаторы регионов.По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района.По данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района.Богомаз добавил, что в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человекАвтобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской областиВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС

белгородская область

брянская область

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2025

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