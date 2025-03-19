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Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек

Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек

Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T23:17

2025-03-19T23:17

2025-03-19T23:17

пожар

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

кубань

нпз

нефтехранилище

нефтебаза

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Работа предприятия приостановлена.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Изначально площадь возгорания составляла 20 "квадратов". В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), кубань, нпз, нефтехранилище, нефтебаза, происшествия, краснодарский край