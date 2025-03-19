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Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек
Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек
Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T23:17
2025-03-19T23:17
пожар
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
кубань
нпз
нефтехранилище
нефтебаза
происшествия
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Работа предприятия приостановлена.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Изначально площадь возгорания составляла 20 "квадратов". В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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пожар, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), кубань, нпз, нефтехранилище, нефтебаза, происшествия, краснодарский край
Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек

Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 406 человек

23:17 19.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПосле в ДНР
После в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".
Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Работа предприятия приостановлена.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Изначально площадь возгорания составляла 20 "квадратов".
В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
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ПожарОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)КубаньНПЗНефтехранилищеНефтебазаПроисшествияКраснодарский край
 
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