https://crimea.ria.ru/20250320/ataka-vsu-na-engels-i-ukaz-putina-ob-ukraintsakh---glavnoe-za-den-1145114077.html

Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день

Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день

Украинцы, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации, обязаны выехать из страны – соответствующий указ подписал российский президент... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T22:54

2025-03-20T22:54

2025-03-20T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Украинцы, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации, обязаны выехать из страны – соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. ВСУ ударили по городу Энгельс – повреждены городская больница, два детских сада и школа, а также десятки домов. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали, но позже они вернулись в свои дома. Также в Херсонской области ВСУ ударили по детсаду и школе. На переговорах России и США обсудят возможное возобновление зерновой сделки. В Евросоюзе 26 стран из 27 высказались за сохранение подхода "мир через силу" для Украины. С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах. Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток, на месте работали саперы. В Джанкое спецслужбы задержали украинскую шпионку.Главные новости четверга, 20 марта - в подборке РИА Новости Крым.Украинцы должны покинуть РоссиюПрезидент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовой информации."Находящиеся в РФ граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в России, обязаны самостоятельно выехать из страны либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", - сказано в тексте документа.ВСУ ударили по ЭнгельсуВ ночь на четверг украинские боевики ударили дронами по гражданской инфраструктуре города Энгельс, в результате атаки повреждена больница. Также пострадали здания двух детских садов и школы. В городе и районе ввели режим ЧС. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали. Позже стало известно о десяти пострадавших. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин позже сообщил, что ранее эвакуированные жители Энгельса могут вернуться в свои дома, поскольку угрозы нет.Также в четверг ВСУ атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области.Отмечается, что детские учреждения находятся в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.Разговоры о зерновой сделкеНа грядущих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ведь президенты говорили также о возобновлении Черноморской инициативы. Там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать. Вы помните, что у нас был достаточно богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это все, что называется, на берегу предстоит в нюансах обговорить", - сказал он.ЕС будет поддерживать на Украине "мир через силу"Подход "мир через силу" для Украины решили сохранить подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран. Об этом сказано в опубликованном документе."Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… сохраняет свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности", - говорится в тексте.Также в четверг Зеленский попросил у Евросоюза пять миллиардов евро на "стойкость"."Нам нужны средства на снаряды для артиллерии. Мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере как минимум пяти миллиардов евро в кратчайшие сроки", - заявил он в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.Курские чиновники ответят по законуРайонный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. При этом сумму взыскания увеличили до 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Изначально сумма для взыскания была заявлена в 3,2 млрд рублей, однако суд согласился с Генпрокуратурой, что полученные из федерального бюджета средства не были направлены на строительство оборонительных сооружений. Это позволило увеличить сумму требований до 4,1 млрд рублей", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Украинская шпионка в ДжанкоеСотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района, которая передавала украинской разведке сведения о российских военных объектах на территории полуострова.Злоумышленница сама вышла на украинские спецслужбы и предложила свои услуги.В Севастополе работали саперыВозле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия оцепили. На время работы саперов перекрыли улицу Ленина.

https://crimea.ria.ru/20250320/zelenskiy-poprosil-u-es-pyat-milliardov-evro-na-stoykost-ukrainy-1145110943.html

https://crimea.ria.ru/20250320/udar-vsu-po-energoobektu-na-kubani---zakharova-otsenila-deystviya-kieva-1145104986.html

https://crimea.ria.ru/20250320/razboynoe-napadenie-na-azs-v-krymu--zloumyshlenniki-poydut-pod-sud-1145076889.html

https://crimea.ria.ru/20250320/aksenov-proinspektiruet-vse-shkoly-i-detsady-kryma-1145105613.html

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https://crimea.ria.ru/20250320/izbran-novyy-prezident-mezhdunarodnogo-olimpiyskogo-komiteta-1145111331.html

https://crimea.ria.ru/20250320/politolog-nazval-posledstviya-peredachi-ssha-atomnykh-stantsiy-na-ukraine-1145112308.html

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