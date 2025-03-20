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На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки
На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки - РИА Новости Крым, 20.03.2025
На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки
На предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки. Об... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T13:15
2025-03-20T13:15
2025-03-20T13:15
дмитрий песков
россия
сша
переговоры
новости
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. На предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также проинформировал, что переговоры РФ и США в Джидде могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели.Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, россия, сша, переговоры, новости, зерновая сделка
На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки
Черноморскую инициативу обсудят в ходе контактов делегаций России и США - Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. На предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ведь президенты говорили также о возобновлении Черноморской инициативы. Там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать. Вы помните, что у нас был достаточно богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это все, что называется, на берегу предстоит в нюансах обговорить", - сказал Песков журналистам.
Он также проинформировал, что переговоры РФ и США в Джидде могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели.
Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.
Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.
Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.
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