https://crimea.ria.ru/20250320/na-peregovorakh-rossii-i-ssha-obsudyat-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki-1145082677.html

На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки

На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки - РИА Новости Крым, 20.03.2025

На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки

На предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки. Об... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T13:15

2025-03-20T13:15

2025-03-20T13:15

дмитрий песков

россия

сша

переговоры

новости

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. На предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также проинформировал, что переговоры РФ и США в Джидде могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели.Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, сша, переговоры, новости, зерновая сделка