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ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали
ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали - РИА Новости Крым, 20.03.2025
ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали
Киевские террористы атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T12:07
2025-03-20T12:10
херсонская область
владимир сальдо
новости
происшествия
скадовск
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Киевские террористы атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Отмечается, что детские учреждения расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.Один беспилотник прилетел на территорию детского сада, другой отклонился от курса, врезался в стену расположенного рядом частного дома и взорвался. Еще один дрон упал на территории школы. Никто не пострадал, подчеркнул глава региона.На данный момент беспилотники обезврежены специалистами, но опасность воздушного нападения сохраняется, дети и персонал эвакуированы, отметил губернатор.В понедельник киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.Неделей ранее киевские боевики атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, скадовск, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали

ВСУ ударили по детскому саду и школе в Херсонской области

12:07 20.03.2025 (обновлено: 12:10 20.03.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу
ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Киевские террористы атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что детские учреждения расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.
"Совершенно точно, что это умышленное нападение – завести дрон на такую глубину случайно вражеские операторы не могли", – сказано в сообщении губернатора.
Один беспилотник прилетел на территорию детского сада, другой отклонился от курса, врезался в стену расположенного рядом частного дома и взорвался. Еще один дрон упал на территории школы. Никто не пострадал, подчеркнул глава региона.
На данный момент беспилотники обезврежены специалистами, но опасность воздушного нападения сохраняется, дети и персонал эвакуированы, отметил губернатор.
В понедельник киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.
Неделей ранее киевские боевики атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.
9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовостиПроисшествияСкадовскБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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