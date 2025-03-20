ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали
ВСУ ударили по детскому саду и школе в Херсонской области
12:07 20.03.2025 (обновлено: 12:10 20.03.2025)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Киевские террористы атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что детские учреждения расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.
"Совершенно точно, что это умышленное нападение – завести дрон на такую глубину случайно вражеские операторы не могли", – сказано в сообщении губернатора.
Один беспилотник прилетел на территорию детского сада, другой отклонился от курса, врезался в стену расположенного рядом частного дома и взорвался. Еще один дрон упал на территории школы. Никто не пострадал, подчеркнул глава региона.
На данный момент беспилотники обезврежены специалистами, но опасность воздушного нападения сохраняется, дети и персонал эвакуированы, отметил губернатор.
В понедельник киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.
Неделей ранее киевские боевики атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.
9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел.
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