https://crimea.ria.ru/20250320/vsu-atakovali-v-khersonskoy-oblasti-detsad-i-shkolu--detey-evakuirovali-1145079373.html

ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали

ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали - РИА Новости Крым, 20.03.2025

ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали

Киевские террористы атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T12:07

2025-03-20T12:07

2025-03-20T12:10

херсонская область

владимир сальдо

новости

происшествия

скадовск

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Киевские террористы атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Отмечается, что детские учреждения расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.Один беспилотник прилетел на территорию детского сада, другой отклонился от курса, врезался в стену расположенного рядом частного дома и взорвался. Еще один дрон упал на территории школы. Никто не пострадал, подчеркнул глава региона.На данный момент беспилотники обезврежены специалистами, но опасность воздушного нападения сохраняется, дети и персонал эвакуированы, отметил губернатор.В понедельник киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.Неделей ранее киевские боевики атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

херсонская область

скадовск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, скадовск, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)