В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
В Алешках при атаке БПЛА погиб замглавврача центральной районной больницы – Сальдо
15:29 30.12.2024 (обновлено: 15:40 30.12.2024)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Заместитель главного врача Алешкинской центральной районной больницы Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по медучреждению. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали больницу в канун Нового года.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Беспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
"Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. В результате этой чудовищной атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов — уроженец Алешек. Человек, проживший в Алешках всю жизнь. Человек, посвятивший свою жизнь спасению других", - написал он в Telegram-канале.
Главный врач больницы – Владимир Иванович Харлан – получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача, добавил Сальдо.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Беспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
13 декабря в Голой Пристани украинский БПЛА атаковал маршрутку с пассажирами. В результате погиб мужчина, еще двое мирных жителей получили ранения.
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