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В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
Заместитель главного врача Алешкинской центральной районной больницы Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен при атаке украинского... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T15:29
2024-12-30T15:40
владимир сальдо
алешки
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Заместитель главного врача Алешкинской центральной районной больницы Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по медучреждению. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали больницу в канун Нового года.Главный врач больницы – Владимир Иванович Харлан – получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача, добавил Сальдо.13 декабря в Голой Пристани украинский БПЛА атаковал маршрутку с пассажирами. В результате погиб мужчина, еще двое мирных жителей получили ранения. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир сальдо, алешки, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

В Алешках при атаке БПЛА погиб замглавврача центральной районной больницы – Сальдо

15:29 30.12.2024 (обновлено: 15:40 30.12.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
Беспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Заместитель главного врача Алешкинской центральной районной больницы Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по медучреждению. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали больницу в канун Нового года.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
Беспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Беспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
"Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. В результате этой чудовищной атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов — уроженец Алешек. Человек, проживший в Алешках всю жизнь. Человек, посвятивший свою жизнь спасению других", - написал он в Telegram-канале.
Главный врач больницы – Владимир Иванович Харлан – получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача, добавил Сальдо.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
Беспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Беспилотник ВСУ атаковал Центральную районную больницу Алешек
13 декабря в Голой Пристани украинский БПЛА атаковал маршрутку с пассажирами. В результате погиб мужчина, еще двое мирных жителей получили ранения.
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Владимир СальдоАлешкиХерсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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