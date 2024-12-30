https://crimea.ria.ru/20241230/v-aleshkakh-dron-vletel-v-kabinet-glavvracha-tsentralnoy-bolnitsy-1143021770.html

В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы - РИА Новости Крым, 30.12.2024

В Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

Заместитель главного врача Алешкинской центральной районной больницы Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен при атаке украинского... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T15:29

2024-12-30T15:29

2024-12-30T15:40

владимир сальдо

алешки

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Заместитель главного врача Алешкинской центральной районной больницы Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по медучреждению. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали больницу в канун Нового года.Главный врач больницы – Владимир Иванович Харлан – получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача, добавил Сальдо.13 декабря в Голой Пристани украинский БПЛА атаковал маршрутку с пассажирами. В результате погиб мужчина, еще двое мирных жителей получили ранения. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, алешки, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости