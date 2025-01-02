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В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"
В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 02.01.2025
В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"
В Севастополе откроется региональное отделение Национального центра "Россия", созданного для сохранения наследия выставки "Россия". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T14:08
2025-01-02T14:08
севастополь
михаил развожаев
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международная выставка-форум "россия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе откроется региональное отделение Национального центра "Россия", созданного для сохранения наследия выставки "Россия". Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Учредителем организации выступит управление туризма города.В правительстве также напомнили, что стенд Севастополя пользовался на выставке "Россия" на ВДНХ большой популярностью, его посетили 1,8 миллиона гостей, а президент Владимир Путин РФ подписал на стенде города открытку, которая стала памятным подарком трехмиллионному посетителю выставки.В июле 2024 года Владимир Путин распорядился создать Национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", а также организовать филиалы данного центра в регионах.Международная выставка-форум "Россия" проходила на ВДНХ с 4 ноября по 8 июля 2024 года. На ней представлены экспозиции всех 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие посетили более 17 миллионов человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотностиВ Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, международная выставка-форум "россия"
В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"

В Севастополе будет создан филиал Национального центра "Россия" – власти

14:08 02.01.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Презентация карты, созданной к 10-летию Крымской весны
Выставка Россия. Презентация карты, созданной к 10-летию Крымской весны
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе откроется региональное отделение Национального центра "Россия", созданного для сохранения наследия выставки "Россия". Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Выставка "Россия" завершила свою работу на ВДНХ в Москве в июле 2024 года и трансформировалась в Национальный центр "Россия". Его региональное отделение по поручению губернатора Михаила Развожаева будет создано в Севастополе", - говорится в сообщении
Учредителем организации выступит управление туризма города.
В правительстве также напомнили, что стенд Севастополя пользовался на выставке "Россия" на ВДНХ большой популярностью, его посетили 1,8 миллиона гостей, а президент Владимир Путин РФ подписал на стенде города открытку, которая стала памятным подарком трехмиллионному посетителю выставки.
В июле 2024 года Владимир Путин распорядился создать Национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", а также организовать филиалы данного центра в регионах.
Международная выставка-форум "Россия" проходила на ВДНХ с 4 ноября по 8 июля 2024 года. На ней представлены экспозиции всех 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие посетили более 17 миллионов человек.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости КрымаМеждународная выставка-форум "Россия"
 
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