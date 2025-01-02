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В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"

В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 02.01.2025

В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"

В Севастополе откроется региональное отделение Национального центра "Россия", созданного для сохранения наследия выставки "Россия". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T14:08

2025-01-02T14:08

2025-01-02T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе откроется региональное отделение Национального центра "Россия", созданного для сохранения наследия выставки "Россия". Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Учредителем организации выступит управление туризма города.В правительстве также напомнили, что стенд Севастополя пользовался на выставке "Россия" на ВДНХ большой популярностью, его посетили 1,8 миллиона гостей, а президент Владимир Путин РФ подписал на стенде города открытку, которая стала памятным подарком трехмиллионному посетителю выставки.В июле 2024 года Владимир Путин распорядился создать Национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", а также организовать филиалы данного центра в регионах.Международная выставка-форум "Россия" проходила на ВДНХ с 4 ноября по 8 июля 2024 года. На ней представлены экспозиции всех 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие посетили более 17 миллионов человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотностиВ Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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