https://crimea.ria.ru/20240715/chto-stalo-glavnym-dostizheniem-kryma-na-vystavke-rossiya-1138865708.html

Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"

Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия" - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"

Крым в рамках международной выставки-форума (МВФ) "Россия" на ВДНХ имел возможность показать россиянам малоизвестную им многогранность полуострова, а также... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T13:43

2024-07-15T13:43

2024-07-15T14:09

радио "спутник в крыму"

международная выставка-форум "россия"

крым

новости крыма

россия

общество

москва

мнения

елена юрченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крым в рамках международной выставки-форума (МВФ) "Россия" на ВДНХ имел возможность показать россиянам малоизвестную им многогранность полуострова, а также наглядно доказать искренность своего выбора быть в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила директор офиса перспективного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Елена Юрченко.По ее словам, помимо основных для каждого региона страны задач – показать на выставке свои достижения, важно было ответить на вопрос "А зачем это нужно?".На стенде Крыма получилось не просто показать успехи, а людей, благодаря которым их достигают, и это главное, чем республика гордится."Поэтому мы и выбрали своим слоганом участия Крыма в МВФ "Россия" – "Гордимся". Мы гордимся всем, что имеем. Мы уверены в правильности всего, что сделали. И мы благодарим", – сказала Юрченко.Она отметила, с какими интересом узнавали о Крыме гости и из других регионов России. У большинства россиян Крым ассоциируется с туристской территорией, местом, куда можно приехать отдохнуть, подлечиться, оздоровиться, говорит Юрченко. Все это так и востребовано, но миссией крымчан на МВФ "Россия" стало также показать, что Крым – это не только туризм и индустрия гостеприимства."Когда мы на стенде рассказывали, что у нас есть нефть, соль, газ и минеральные источники, грязи, виноград и вино, великолепное молоко наших коров-курортниц, как мы их назвали, рассказывали о металлургических заводах – то есть вот этот весь наш промышленный и агропромышленный аспект показывали, вот это была для них огромная неожиданность", – поделилась Юрченко.Также она отметила, что иностранные делегации с большим интересом узнавали, как в действительности живет Крым."Вначале они как-то остерегались, а уже18 марта, когда был День русской весны, это просто было паломничество. Очень много было делегаций. Задавали вопросы, интересовались, для них это было очень важно", – рассказала Юрченко.На стенде Крыма "концепцию не делили на своих, не совсем своих и чужих", подчеркнула она. Работали одинаково для всех, чтобы показать единство людей, всех россиян и в то же время уникальность полуострова, "всю его красоту, необъятность и доброжелательность". А еще – его любовь в Родине.Выставка-форум "Россия" проходила на площадке ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Выставку посетил более 18,5 млн человек. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов РФ – федеральных ведомств, компаний и общественных организаций, а также организована культурная, образовательная и деловая программа.Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе России. Стенд Крыма вошел в десятку лучших. Читайте также на РИА Новости Крым:Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная выставка-форум "россия", крым, новости крыма, россия, общество, москва, мнения, елена юрченко