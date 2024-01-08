https://crimea.ria.ru/20240108/v-moskve-na-vdnkh-startoval-den-sevastopolya-s-uchastiem-vladimira-mashkova-1134039071.html

В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова

В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова - РИА Новости Крым, 08.01.2024

В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова

День Севастополя стартовал на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, в торжественной церемонии принял участие народный... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T12:07

2024-01-08T12:07

2024-01-08T12:09

севастополь

михаил развожаев

владимир машков

вднх

международная выставка-форум "россия"

екатерина алтабаева

чф рф (черноморский флот российской федерации)

владимир немцев

дмитрий белик

"ночные волки"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. День Севастополя стартовал на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, в торжественной церемонии принял участие народный артист РФ Владимир Машков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Участие в церемонии открытия Дня Севастополя, которая началась с поднятия флага города и исполнения его гимна, приняли также сенатор РФ Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы Дмитрий Белик и Татьяна Лобач, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и другие представители региональной власти.Музыкальное оформление праздничного мероприятия обеспечили артисты ансамбля песни и пляски ЧФ под руководством худрука флотского коллектива, капитана II ранга Алексея Костяникова. Вечером они выступят с концертом вместе с севастопольской артисткой, победительницей ТВ-проекта Первого канала "Голос. Уже не дети" Вероникой Сыромлей.По словам губернатора, ярким событием при участии военных в насыщенной программе сегодняшнего дня станет также флотская свадьба."Обязательно поздравлю жениха и невесту, победивших в конкурсе пар из офицерских династий", – пообещал глава региона.Накануне Развожаев сообщил, что 8 января на Международной выставке-форуме "Россия" пройдет День Севастополя, который начнется с торжественного поднятия флага города, с утра и до вечера будет наполнен образовательными лекциями, интерактивными программами и выступлениями реконструкторов, а завершится большим концертом. В декабре стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" в Москве посетил президент РФ Владимир Путин Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия" С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, владимир машков, вднх, международная выставка-форум "россия", екатерина алтабаева, чф рф (черноморский флот российской федерации), владимир немцев, дмитрий белик, "ночные волки"