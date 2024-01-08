https://crimea.ria.ru/20240108/v-moskve-na-vdnkh-startoval-den-sevastopolya-s-uchastiem-vladimira-mashkova-1134039071.html
В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова
В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова - РИА Новости Крым, 08.01.2024
В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова
День Севастополя стартовал на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, в торжественной церемонии принял участие народный... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T12:07
2024-01-08T12:07
2024-01-08T12:09
севастополь
михаил развожаев
владимир машков
вднх
международная выставка-форум "россия"
екатерина алтабаева
чф рф (черноморский флот российской федерации)
владимир немцев
дмитрий белик
"ночные волки"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. День Севастополя стартовал на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, в торжественной церемонии принял участие народный артист РФ Владимир Машков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Участие в церемонии открытия Дня Севастополя, которая началась с поднятия флага города и исполнения его гимна, приняли также сенатор РФ Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы Дмитрий Белик и Татьяна Лобач, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и другие представители региональной власти.Музыкальное оформление праздничного мероприятия обеспечили артисты ансамбля песни и пляски ЧФ под руководством худрука флотского коллектива, капитана II ранга Алексея Костяникова. Вечером они выступят с концертом вместе с севастопольской артисткой, победительницей ТВ-проекта Первого канала "Голос. Уже не дети" Вероникой Сыромлей.По словам губернатора, ярким событием при участии военных в насыщенной программе сегодняшнего дня станет также флотская свадьба."Обязательно поздравлю жениха и невесту, победивших в конкурсе пар из офицерских династий", – пообещал глава региона.Накануне Развожаев сообщил, что 8 января на Международной выставке-форуме "Россия" пройдет День Севастополя, который начнется с торжественного поднятия флага города, с утра и до вечера будет наполнен образовательными лекциями, интерактивными программами и выступлениями реконструкторов, а завершится большим концертом. В декабре стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" в Москве посетил президент РФ Владимир Путин Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия" С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, владимир машков, вднх, международная выставка-форум "россия", екатерина алтабаева, чф рф (черноморский флот российской федерации), владимир немцев, дмитрий белик, "ночные волки"
В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова
На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве стартовал День Севастополя
12:07 08.01.2024 (обновлено: 12:09 08.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. День Севастополя стартовал на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, в торжественной церемонии принял участие народный артист РФ Владимир Машков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Поддержать Севастополь сегодня пришел и большой друг нашего города — сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Владимировича Путина, народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, Владимир Львович Машков", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Участие в церемонии открытия Дня Севастополя, которая началась с поднятия флага города и исполнения его гимна, приняли также сенатор РФ Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы Дмитрий Белик и Татьяна Лобач, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и другие представители региональной власти.
Музыкальное оформление праздничного мероприятия обеспечили артисты ансамбля песни и пляски ЧФ под руководством худрука флотского коллектива, капитана II ранга Алексея Костяникова. Вечером они выступят с концертом вместе с севастопольской артисткой, победительницей ТВ-проекта Первого канала "Голос. Уже не дети" Вероникой Сыромлей.
По словам губернатора, ярким событием при участии военных в насыщенной программе сегодняшнего дня станет также флотская свадьба.
"Обязательно поздравлю жениха и невесту, победивших в конкурсе пар из офицерских династий", – пообещал глава региона.
Накануне Развожаев сообщил
, что 8 января на Международной выставке-форуме "Россия" пройдет День Севастополя, который начнется с торжественного поднятия флага города, с утра и до вечера будет наполнен образовательными лекциями, интерактивными программами и выступлениями реконструкторов, а завершится большим концертом.
В декабре стенд Севастополя
на выставке-форуме "Россия" в Москве посетил президент РФ Владимир Путин
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