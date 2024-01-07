https://crimea.ria.ru/20240107/8-yanvarya---den-sevastopolya-na-mezhdunarodnoy-vystavke-forume-rossiya--1134035908.html

8 января - День Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия"

8 января - День Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия" - РИА Новости Крым, 07.01.2024

8 января - День Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия"

На выставке-форуме "Россия" Севастополь представит масштабны достижения региона за 10 лет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T18:08

2024-01-07T18:08

2024-01-07T18:08

вднх

севастополь

михаил развожаев

крымская весна

крым

ирина кивико

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На выставке-форуме "Россия" Севастополь представит масштабны достижения региона за 10 лет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что утром 8 января на стенде города в 75-м павильоне ВДНХ состоится торжественное поднятие флага города-героя."Расскажу гостям выставки о достижениях региона. В этом году исполняется 10 лет, как Севастополь вернулся в родную гавань – поговорим о масштабах позитивных перемен", – написал в Telegram-канале Развожаев.Также в течение дня гости выставки смогут поучаствовать в интерактивных программах, мастер-классах, посмотреть выступления реконструкторов, посетить образовательные лекции. Одну из них проведет севастопольский космонавт Герой России Антон Шкаплеров.А вечером на стенде города состоится грандиозный концерт "Севастополь — город Героев". Здесь выступят лучшие коллективы нашего города и победительница телевизионного проекта Первого канала "Голос. Уже не дети" Вероника Сыромля. Чтобы стать зрителем, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Кстати, севастопольцы смогут полюбоваться яркими выступлениями на местном телеканале. Прямая трансляция начнется в 18:00.Кроме того, в павильоне "Дом российской кухни" все желающие смогут познакомиться с гастрономической стороной Севастополя. Здесь пройдет мастер-класс от шеф-повара и дегустация вин от известных компаний севастопольского региона.В ноябре на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошли дни Республики Крым. Регион официально представил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ.По словам вице-премьера – министра финансов республики Ирины Кивико, посетители крымского стенда очень интересовались не только достижениями республики, но и природной красотой Крыма. Не оставили посетителей равнодушными блюда крымской кухни и крымские вина, за которыми посетители выстраивались в очередь.4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия", на которой представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия"Путевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в МосквеГордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вднх, севастополь, михаил развожаев, крымская весна, крым, ирина кивико