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Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина
Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T14:48
2023-08-02T14:48
2023-08-02T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса. Церемония вручения государственных наград проходит в среду в Екатерининском зале Кремля.По словам Путина, Антон Шкаплеров очень много делает, чтобы идеи освоения космоса вдохновляли молодых людей, школьников, студентов. Именно в этом залог преемственности лидирующих позиций России в космической сфере, подчеркнул президент.Уточняется, что Орден вручен "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".Сейчас Шкаплеров занимает должность заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтовКак Крым покорял космосПервый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю - видео
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владимир путин (политик), кремль, москва, космос, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), севастополь, новости крыма, новости
Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина
Владимир Путин наградил космонавта Антона Шкаплерова вторым в истории Орденом Гагарина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса. Церемония вручения государственных наград проходит в среду в Екатерининском зале Кремля.
"Преданность делу, готовность решать сложнейшие задачи – неотъемлемые качества каждого нашего космонавта. За плечами Антона Николаевича Шкаплерова, который награжден вторым в истории России орденом Гагарина, четыре космические экспедиции, в том числе как командира экипажа, суммарно – более 700 суток на МКС, включая совместную работу со съемочной группой фильма "Вызов", – сказал президент.
По словам Путина, Антон Шкаплеров очень много делает, чтобы идеи освоения космоса вдохновляли молодых людей, школьников, студентов. Именно в этом залог преемственности лидирующих позиций России в космической сфере, подчеркнул президент.
Уточняется, что Орден вручен "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".
Сейчас Шкаплеров занимает должность заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
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