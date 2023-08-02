https://crimea.ria.ru/20230802/putin-nagradil-kosmonavta-shkaplerova-ordenom-gagarina-1130489136.html

Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина

Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T14:48

2023-08-02T14:48

2023-08-02T14:48

владимир путин (политик)

кремль

москва

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антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса. Церемония вручения государственных наград проходит в среду в Екатерининском зале Кремля.По словам Путина, Антон Шкаплеров очень много делает, чтобы идеи освоения космоса вдохновляли молодых людей, школьников, студентов. Именно в этом залог преемственности лидирующих позиций России в космической сфере, подчеркнул президент.Уточняется, что Орден вручен "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".Сейчас Шкаплеров занимает должность заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтовКак Крым покорял космосПервый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю - видео

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