https://crimea.ria.ru/20230307/uroki-astronomii-v-krym-mozhet-vernutsya-bolshaya-kosmonavtika-1127400880.html

Как Крым покорял космос

Как Крым покорял космос - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Как Крым покорял космос

В феврале-апреле 1960 года в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. Официальное название - 1960 Группа ВВС № 1. 7 марта 1960 года, 63 года назад, в... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T19:19

2023-03-07T19:19

2023-03-07T20:14

эксклюзивы риа новости крым

космос

роскосмос

крым

валерий аксенов

новости

история

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119075042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5a1d4fca402cfa37336305ede5cae5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В феврале-апреле 1960 года в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. Официальное название - 1960 Группа ВВС № 1. 7 марта 1960 года, 63 года назад, в отряд были зачислены двенадцать человек, в том числе Юрий Гагарин.Крымчане в космосеПервым крымским космонавтом (и 76-м — в России) стал Василий Циблиев, Герой России, генерал-лейтенант ВВС. Василий Васильевич родился в 1954 году в джанкойском село Приветное. Мастер рукопашного боя, увлекается музыкой и книгами. Автор и соавтор более 30 научных трудов.Второй космонавт-крымчанин (и 100-й космонавт страны) - симферополец Олег Котов, Герой России. Олег Котов стал вторым российским космонавтом (после Максима Сураева), который, находясь на орбите, завел свою страничку на сайте Роскосмоса. Там есть не только отличные космические фотографии Крыма, но и загадки для детей.Первым космонавтом из Севастополя (и 111-м в стране) стал Герой России, полковник Антон Шкаплеров. Антон стал участником первого в истории киноэкипажа - именно он был капитаном корабля, доставившего на орбиту актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемок фильма "Вызов" в 2021 году. Космическая история КрымаЕще до 2030 года в Крым может вернуться большая космонавтика в рамках сотрудничества республики и "Роскосмоса", уже сейчас на полуострове реализуется соответствующая программа. Об этом в 63-ю годовщину формирования первого советского отряда космонавтов РИА Новости Крым рассказал ветеран центра дальней космической связи, руководитель Ассоциации содействия развитию аэрокосмической отрасли в Республике Крым "Спутник", депутат Госсовета РК Валерий Аксенов.По его словам, в Витино была построена сверхмощная антенна: "Если спичку зажечь на Камчатке, то она способна уловить энергию этой спички". Речь о космическом радиотехническом комплексе "Плутон" - самой мощной на тот момент системе дальней космической связи в мире с дальностью 300 млн км.Еще один центр располагался под Симферополем, в поселке Школьное, а, например, под Феодосией, в Приморском космонавты тренировались приводняться.Большой космос вернется в Крым"В украинский период все пришло в упадок, поскольку Украина не вкладывала деньги. Передающие антенны были срезаны. Однако 25 марта 2014 года над центром в Витино были подняты флаги России и Войск воздушно-космической обороны России. Центр вошел в структуру войск воздушно-космической обороны Российской Федерации", - продолжает Аксенов.В соответствии с планом госзакупок, к 2030 году Центр в Витино должен быть реконструирован, в том числе - радиотелескоп РТ-70 в целях управления пилотируемыми кораблями для полетов на Луну."В Крыму работает программа до 2030 года о том, что космос сюда вернется в полном объеме. В прошлом году подписан договор о совместной деятельности Роскосмоса и республики, и сейчас она постепенно реализуется", - говорит глава Ассоциации "Спутник".В частности сейчас в Крыму идет интенсивная работа по организации дистанционного зондирования Земли для изучения природных ресурсов планеты и решения задач метеорологии.Уроки астрономииКроме того, по словам Аксенова, в рамках сотрудничества с Роскосмосом в Крыму планируют вести работу со школьниками, которые в дальнейшем смогут поступать в профильные учебные заведения.К работе с молодежью уже сейчас подключилась Крымская астрофизическая обсерватория, расположенная в бахчисарайском поселке Научный: ученые организовывают экскурсии в Центр дальней комической связи, где школьников и студентов знакомят с историей развития космонавтики в Крыму. Кроме того, по словам Аксенова, планируется, что специалисты обсерватории будут читать лекции по астрономии в крымских школах.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскосмос реализует в Крыму пилотный проект дистанционного зондирования - Валерий АксеновРоссийская миссия на Луну стартует 13 июля10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев

https://crimea.ria.ru/20171115/1112729067.html

космос

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

космос, роскосмос, крым, валерий аксенов, новости, история, общество