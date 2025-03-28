https://crimea.ria.ru/20250328/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-1145304999.html

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 755 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T20:09

2025-03-28T20:09

2025-03-28T20:30

ситуация на дорогах крыма

новости

крым

новости крыма

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 755 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении по состоянию на 19.00.Очередь со стороны Керчи в пятницу образовалась с 13 часов дня. Сейчас проезда по транспортному переходу ждут 235 машин. Время ожидания около часа.В пятницу на Крымском мосту со сторону Тамани весь транспорт будут досматривать вручную в связи с поломкой оборудования.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, транспорт, логистика