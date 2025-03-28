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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 755 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T20:09
2025-03-28T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 755 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении по состоянию на 19.00.Очередь со стороны Керчи в пятницу образовалась с 13 часов дня. Сейчас проезда по транспортному переходу ждут 235 машин. Время ожидания около часа.В пятницу на Крымском мосту со сторону Тамани весь транспорт будут досматривать вручную в связи с поломкой оборудования.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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новости, крым, новости крыма, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

В очереди на Крымский мост стоят 755 машин

20:09 28.03.2025 (обновлено: 20:30 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 755 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении по состоянию на 19.00.
Очередь со стороны Керчи в пятницу образовалась с 13 часов дня. Сейчас проезда по транспортному переходу ждут 235 машин. Время ожидания около часа.
В пятницу на Крымском мосту со сторону Тамани весь транспорт будут досматривать вручную в связи с поломкой оборудования.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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