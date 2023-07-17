https://crimea.ria.ru/20230717/sukhoputnyy-marshrut-v-krym---bezopasno-li-ekhat-i-chto-brat-s-soboy-1130107138.html
Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
Сухопутный маршрут в Крым на сегодняшний день безопасен, его протяженность относительно небольшая, но все же с собой лучше иметь питьевую воду и... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T10:53
2023-07-17T10:53
2023-07-17T10:57
радио "спутник в крыму"
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
крымский мост
чп на крымском мосту
новости крыма
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130100297_0:0:1146:644_1920x0_80_0_0_5eb43efee1cbe7964d34db48e832df10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут в Крым на сегодняшний день безопасен, его протяженность относительно небольшая, но все же с собой лучше иметь питьевую воду и продовольственный запас. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Безопасность и запасы провианта"Сухопутный коридор проверен не одним месяцем работы, он абсолютно безопасен, пункты пропуска работают штатно, пробок нет", - констатировал Торош.Он рекомендовал автомобилистам не паниковать и при необходимости спокойно следовать альтернативным транспортным коридором. При этом, по его словам, с собой лучше иметь запас воды и провизии.Торош подчеркнул, что волонтеры на местах координируют движение по объезду Крымского моста, перераспределяют потоки легкового, грузового и пассажирского транспорта по новым территориям. Получить консультации волонтеров организации "Водители России" можно по номеру 8-800-555-97-87.Сухопутный маршрут в КрымРанее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту к этому времени возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края. В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нетПригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мостуОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130100297_57:0:992:701_1920x0_80_0_0_ca06e07b4508dfd5259470645b34de94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, крымский мост, чп на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт
Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
Насколько безопасен Сухопутный маршрут в Крым и что пригодится в дороге
10:53 17.07.2023 (обновлено: 10:57 17.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым.
Сухопутный маршрут в Крым на сегодняшний день безопасен, его протяженность относительно небольшая, но все же с собой лучше иметь питьевую воду и продовольственный запас. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.
Безопасность и запасы провианта
"Сухопутный коридор проверен не одним месяцем работы, он абсолютно безопасен, пункты пропуска работают штатно, пробок нет", - констатировал Торош.
Он рекомендовал автомобилистам не паниковать и при необходимости спокойно следовать альтернативным транспортным коридором. При этом, по его словам, с собой лучше иметь запас воды и провизии.
"Хотя по пути следования есть заправки, и сухопутный коридор не большой по расстоянию, но лучше взять какой-то запас воды и перекус, чтоб не делать лишних остановок и не создавать заторов", - посоветовал эксперт.
Торош подчеркнул, что волонтеры на местах координируют движение по объезду Крымского моста, перераспределяют потоки легкового, грузового и пассажирского транспорта по новым территориям. Получить консультации волонтеров организации "Водители России" можно по номеру 8-800-555-97-87.
Сухопутный маршрут в Крым
Ранее сообщалось
, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.
Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту к этому времени возобновлено
, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края.
В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту
из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.
Читайте также на РИА Новости Крым: