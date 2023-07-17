https://crimea.ria.ru/20230717/sukhoputnyy-marshrut-v-krym---bezopasno-li-ekhat-i-chto-brat-s-soboy-1130107138.html

Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой

Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой

Сухопутный маршрут в Крым на сегодняшний день безопасен, его протяженность относительно небольшая, но все же с собой лучше иметь питьевую воду и... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T10:53

2023-07-17T10:53

2023-07-17T10:57

радио "спутник в крыму"

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

крымский мост

чп на крымском мосту

новости крыма

крым

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130100297_0:0:1146:644_1920x0_80_0_0_5eb43efee1cbe7964d34db48e832df10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут в Крым на сегодняшний день безопасен, его протяженность относительно небольшая, но все же с собой лучше иметь питьевую воду и продовольственный запас. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Безопасность и запасы провианта"Сухопутный коридор проверен не одним месяцем работы, он абсолютно безопасен, пункты пропуска работают штатно, пробок нет", - констатировал Торош.Он рекомендовал автомобилистам не паниковать и при необходимости спокойно следовать альтернативным транспортным коридором. При этом, по его словам, с собой лучше иметь запас воды и провизии.Торош подчеркнул, что волонтеры на местах координируют движение по объезду Крымского моста, перераспределяют потоки легкового, грузового и пассажирского транспорта по новым территориям. Получить консультации волонтеров организации "Водители России" можно по номеру 8-800-555-97-87.Сухопутный маршрут в КрымРанее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту к этому времени возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края. В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нетПригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мостуОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, крымский мост, чп на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт