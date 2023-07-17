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Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
Произошедшее на Крымском мосту ЧП никак не отразится на продовольственной безопасности в регионе, нет причин и для изменения ценообразования. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T09:37
2023-07-17T09:37
радио "спутник в крыму"
новости крыма
чп на крымском мосту
экономика
бензин
продовольственная безопасность крыма
безопасность республики крым и севастополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Произошедшее на Крымском мосту ЧП никак не отразится на продовольственной безопасности в регионе, нет причин и для изменения ценообразования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Ассоциация содействия торговле Крыма Сергей Макеев."Проблем для продовольственной безопасности и для изменения ценообразования нет никаких оснований. Такие "укусы" не могут повлиять на нашу продовольственную безопасность", - заявил Макеев.По его словам, даже розница, сетевой ритейл имеет минимум недельный запас продовольствия на складах. Кроме того, в регионе создаются логистические и оптовые центры, что в перспективе позволит создать запас продовольствия на больший период времени.Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже &gt;&gt;Также Макеев напомнил, что каналы поставок продукции в крымские торговые сети идут не только по мосту, а грузовые поставки осуществляются по материковой части, сухопутным коридором, есть и паромная переправа."Произошедшее на транспортном переходе ЧП в основном повлияет на пассажиропоток. Но сейчас все структуры работают на то, чтобы оказать содействие туристам, помочь быстро восстановить создавшуюся проблему", - обозначил он.Что касается поставок ГСМ, то они тоже стабильны, поскольку горюче-смазочные материалы в основном поставляются по железной дороге.Ранее сообщалось, что движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края.В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварамиЧП на Крымском мосту. Онлайн
https://crimea.ria.ru/20230717/krym-obespechen-toplivom-prodovolstviem-i-promtovarami-1130099257.html
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новости крыма, чп на крымском мосту, экономика, бензин, продовольственная безопасность крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика
Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет

Макеев: ЧП на Крымском мосту не отразится на продовольственной безопасности в регионе

09:37 17.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ магазине. Архивное фото
В магазине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Произошедшее на Крымском мосту ЧП никак не отразится на продовольственной безопасности в регионе, нет причин и для изменения ценообразования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Ассоциация содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
"Проблем для продовольственной безопасности и для изменения ценообразования нет никаких оснований. Такие "укусы" не могут повлиять на нашу продовольственную безопасность", - заявил Макеев.
По его словам, даже розница, сетевой ритейл имеет минимум недельный запас продовольствия на складах. Кроме того, в регионе создаются логистические и оптовые центры, что в перспективе позволит создать запас продовольствия на больший период времени.
Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>
Также Макеев напомнил, что каналы поставок продукции в крымские торговые сети идут не только по мосту, а грузовые поставки осуществляются по материковой части, сухопутным коридором, есть и паромная переправа.
"Произошедшее на транспортном переходе ЧП в основном повлияет на пассажиропоток. Но сейчас все структуры работают на то, чтобы оказать содействие туристам, помочь быстро восстановить создавшуюся проблему", - обозначил он.
Что касается поставок ГСМ, то они тоже стабильны, поскольку горюче-смазочные материалы в основном поставляются по железной дороге.
Ранее сообщалось, что движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края.
В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.
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