https://crimea.ria.ru/20230717/tseny-stabilny-problem-s-prodovolstviem-i-toplivom-v-krymu-net-1130104669.html

Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет

Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет

Произошедшее на Крымском мосту ЧП никак не отразится на продовольственной безопасности в регионе, нет причин и для изменения ценообразования. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T09:37

2023-07-17T09:37

2023-07-17T09:37

радио "спутник в крыму"

новости крыма

чп на крымском мосту

экономика

бензин

продовольственная безопасность крыма

безопасность республики крым и севастополя

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Произошедшее на Крымском мосту ЧП никак не отразится на продовольственной безопасности в регионе, нет причин и для изменения ценообразования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Ассоциация содействия торговле Крыма Сергей Макеев."Проблем для продовольственной безопасности и для изменения ценообразования нет никаких оснований. Такие "укусы" не могут повлиять на нашу продовольственную безопасность", - заявил Макеев.По его словам, даже розница, сетевой ритейл имеет минимум недельный запас продовольствия на складах. Кроме того, в регионе создаются логистические и оптовые центры, что в перспективе позволит создать запас продовольствия на больший период времени.Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>Также Макеев напомнил, что каналы поставок продукции в крымские торговые сети идут не только по мосту, а грузовые поставки осуществляются по материковой части, сухопутным коридором, есть и паромная переправа."Произошедшее на транспортном переходе ЧП в основном повлияет на пассажиропоток. Но сейчас все структуры работают на то, чтобы оказать содействие туристам, помочь быстро восстановить создавшуюся проблему", - обозначил он.Что касается поставок ГСМ, то они тоже стабильны, поскольку горюче-смазочные материалы в основном поставляются по железной дороге.Ранее сообщалось, что движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края.В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварамиЧП на Крымском мосту. Онлайн

https://crimea.ria.ru/20230717/krym-obespechen-toplivom-prodovolstviem-i-promtovarami-1130099257.html

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новости крыма, чп на крымском мосту, экономика, бензин, продовольственная безопасность крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика