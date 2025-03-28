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Проверять авто на Крымском мосту будут вручную - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Проверять авто на Крымском мосту будут вручную
Проверять авто на Крымском мосту будут вручную - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Проверять авто на Крымском мосту будут вручную
На Крымском мосту со сторону Тамани в пятницу организован ручной досмотр транспорта в связи с поломкой оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T09:51
2025-03-28T13:11
транспорт
логистика
новости крыма
тамань
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со сторону Тамани в пятницу организован ручной досмотр транспорта в связи с поломкой оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Работу сканера на стационарном инспекционно-досмотровом радиометрическом комплексе "Тамань" планируется возобновить до 22:00.Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Багаж необходимо отнести в зал досмотра, где его проверят с помощью специализированного оборудования.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередьТуристы стали чаще ехать в Крым через новые регионыСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
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транспорт, логистика, новости крыма, тамань, крым
Проверять авто на Крымском мосту будут вручную

На Крымском мосту проверять машины со стороны Тамани будут вручную из-за поломки сканера

09:51 28.03.2025 (обновлено: 13:11 28.03.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со сторону Тамани в пятницу организован ручной досмотр транспорта в связи с поломкой оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В настоящее время в связи с проведением работ по восстановлению работоспособности сканера на досмотровом комплексе "Тамань" все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр", - сказано в сообщении.
Работу сканера на стационарном инспекционно-досмотровом радиометрическом комплексе "Тамань" планируется возобновить до 22:00.
Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Багаж необходимо отнести в зал досмотра, где его проверят с помощью специализированного оборудования.
Чтобы быстрее пройти досмотр, рекомендовано заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки и чемоданы. Водителей просят учитывать информацию, тем, кто не готов к прохождению ручного досмотра, предлагают следовать альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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