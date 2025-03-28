https://crimea.ria.ru/20250328/proveryat-avto-na-krymskom-mostu-budut-vruchnuyu-1145292306.html

Проверять авто на Крымском мосту будут вручную

Проверять авто на Крымском мосту будут вручную - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Проверять авто на Крымском мосту будут вручную

На Крымском мосту со сторону Тамани в пятницу организован ручной досмотр транспорта в связи с поломкой оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T09:51

2025-03-28T09:51

2025-03-28T13:11

транспорт

логистика

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тамань

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со сторону Тамани в пятницу организован ручной досмотр транспорта в связи с поломкой оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Работу сканера на стационарном инспекционно-досмотровом радиометрическом комплексе "Тамань" планируется возобновить до 22:00.Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Багаж необходимо отнести в зал досмотра, где его проверят с помощью специализированного оборудования.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередьТуристы стали чаще ехать в Крым через новые регионыСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой

тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, логистика, новости крыма, тамань, крым