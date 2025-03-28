Проверять авто на Крымском мосту будут вручную
На Крымском мосту проверять машины со стороны Тамани будут вручную из-за поломки сканера
09:51 28.03.2025 (обновлено: 13:11 28.03.2025)
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со сторону Тамани в пятницу организован ручной досмотр транспорта в связи с поломкой оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В настоящее время в связи с проведением работ по восстановлению работоспособности сканера на досмотровом комплексе "Тамань" все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр", - сказано в сообщении.
Работу сканера на стационарном инспекционно-досмотровом радиометрическом комплексе "Тамань" планируется возобновить до 22:00.
Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Багаж необходимо отнести в зал досмотра, где его проверят с помощью специализированного оборудования.
Чтобы быстрее пройти досмотр, рекомендовано заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки и чемоданы. Водителей просят учитывать информацию, тем, кто не готов к прохождению ручного досмотра, предлагают следовать альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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