https://crimea.ria.ru/20250331/kiev-teryaet-tysyachi-boevikov-i-tekhniku-na-vsekh-frontakh-1145342886.html

Киев теряет тысячи боевиков и технику на всех фронтах

Киев теряет тысячи боевиков и технику на всех фронтах - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Киев теряет тысячи боевиков и технику на всех фронтах

ВСУ потеряли еще более 1000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западные, на всех направлениях фронта. Об этом сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T14:31

2025-03-31T14:31

2025-03-31T14:14

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. ВСУ потеряли еще более 1000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западные, на всех направлениях фронта. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 70 боевиков ВСУ, бронетранспортер, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю, ликивдировали свыше 200 вражеских солдат, боевую бронированную машину, два пикапа, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов."Южная" группировка улучшила тактическое положение. Противник потерял до 275 боевиков, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 420 неонацистов, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе французскую VAB и американскую HMMWV, а также три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильную станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили более 160 военных, танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую самоходную установку Krab.Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 50 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.Также российские военные поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома противника, цеха производства, места запуска вражеских беспилотников, склады боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили пять американских управляемых авиабомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 180 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 606 танков и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 130 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 545 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР УкраиныПотери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиковАрмия России громит ВСУ в Сумской области

https://crimea.ria.ru/20250330/stsenariy-vymiraniya-ukraina-poshla-na-mirovoy-antirekord-1145320202.html

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу