https://crimea.ria.ru/20250403/telo-gornyaka-obnaruzhili-pod-zavalami-v-shakhte-v-severouralske-1145407438.html

Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске

Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске

Тело горняка обнаружено на месте обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T07:07

2025-04-03T07:07

2025-04-03T07:47

происшествия

свердловская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

шахта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Тело горняка обнаружено на месте обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России.Накануне вечером на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1 010 метров. Работников эвакуировали. 22 сотрудника МЧС вели работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, шахта