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Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске
Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске
Тело горняка обнаружено на месте обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T07:07
2025-04-03T07:07
2025-04-03T07:47
происшествия
свердловская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
шахта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Тело горняка обнаружено на месте обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России.Накануне вечером на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1 010 метров. Работников эвакуировали. 22 сотрудника МЧС вели работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
свердловская область
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2025
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, шахта
Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске
При обрушении в шахте в Свердловской области погиб рабочий - МЧС
07:07 03.04.2025 (обновлено: 07:47 03.04.2025)