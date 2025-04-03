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Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске
Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске
Тело горняка обнаружено на месте обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T07:07
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происшествия
свердловская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
шахта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Тело горняка обнаружено на месте обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России.Накануне вечером на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1 010 метров. Работников эвакуировали. 22 сотрудника МЧС вели работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, свердловская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, шахта
Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске

При обрушении в шахте в Свердловской области погиб рабочий - МЧС

07:07 03.04.2025 (обновлено: 07:47 03.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Тело горняка обнаружено на месте обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России.
"При разборе завалов в шахте "Ново-Кальинская" найден шахтер, попавший под обрушение горной породы. К сожалению, мужчина погиб", - говорится в сообщении.
Накануне вечером на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1 010 метров. Работников эвакуировали. 22 сотрудника МЧС вели работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиШахта
 
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