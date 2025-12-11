https://crimea.ria.ru/20251211/na-kamchatke-rabotniki-morga-snyali-dragotsennosti-s-umershey-1151566087.html
На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На Камчатке двое работников морга сняли ювелирное украшение с тела умершей и получили условные сроки. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.По данным надзорного ведомства, 26- и 37-летний подсудимые в прошлом году сняли с руки умершей женщины золотое кольцо с бриллиантами при транспортировке тела в морг.В суде фигуранты раскаялись и признали вину. Каждому из них назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взяткиДиректор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
