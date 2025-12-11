Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей - РИА Новости Крым, 11.12.2025
На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
На Камчатке двое работников морга сняли ювелирное украшение с тела умершей и получили условные сроки. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На Камчатке двое работников морга сняли ювелирное украшение с тела умершей и получили условные сроки. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.По данным надзорного ведомства, 26- и 37-летний подсудимые в прошлом году сняли с руки умершей женщины золотое кольцо с бриллиантами при транспортировке тела в морг.
На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На Камчатке двое работников морга сняли ювелирное украшение с тела умершей и получили условные сроки. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.
По данным надзорного ведомства, 26- и 37-летний подсудимые в прошлом году сняли с руки умершей женщины золотое кольцо с бриллиантами при транспортировке тела в морг.
"Украшение сдали в ломбард, деньги в сумме 12 тысяч рублей поделили между собой", – сообщили в пресс-службе.
В суде фигуранты раскаялись и признали вину. Каждому из них назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
