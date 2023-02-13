https://crimea.ria.ru/20230213/slomal-kresty-i-razbil-plity-v-krymu-zaderzhali-oskvernitelya-mogil-1126945544.html
Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T11:35
2023-02-13T11:35
2023-02-13T11:35
эксклюзивы риа новости крым
мвд по республике крым
происшествия
общество
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111815/84/1118158429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_15c82f021f4358ef25d9455d7672536d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.С заявлением о происшествии в дежурную часть обратились местные жители, которые обнаружили повреждения гранитных плит и деревянных крестов на кладбище в селе Чайкино. На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска и кинологи.Служебный пес вывел полицейских к селу Первомайское, где в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель этого села.Как сообщил РИА Новости Крым компетентный источник, в общей сложности повреждены 10 надгробных плит и 30 крестов.Возбуждено уголовное дело. За надругательство над местами захоронения злоумышленнику грозит до трех месяцев ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красочному" вандалу из Евпатории грозит 15 лет тюрьмы за попытку терактаВ Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцуЗа осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колонию
https://crimea.ria.ru/20221226/v-sevastopole-troe-detey-razgromili-nadgrobiya-na-bratskom-kladbische-1126137935.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111815/84/1118158429_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f97357e57a50f2f7d7f6ae75ce303e5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, происшествия, общество, новости крыма, новости
Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
МВД Крыма: в Симферопольском районе задержан подозреваемый в осквернении могил
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
С заявлением о происшествии в дежурную часть обратились местные жители, которые обнаружили повреждения гранитных плит и деревянных крестов на кладбище в селе Чайкино. На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска и кинологи.
Служебный пес вывел полицейских к селу Первомайское, где в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель этого села.
"Подозреваемый рассказал полицейским, что в ночное время отправился на кладбище. Прибыв на место, он осмотрел могилы родственников, а потом попытался проверить на прочность чужие надгробные плиты. После чего зашел в церковь, взял камень и бросил в стекло", - рассказали в ведомстве.
Как сообщил РИА Новости Крым компетентный источник, в общей сложности повреждены 10 надгробных плит и 30 крестов.
Возбуждено уголовное дело. За надругательство над местами захоронения злоумышленнику грозит до трех месяцев ареста.
Читайте также на РИА Новости Крым: