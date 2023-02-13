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Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T11:35
2023-02-13T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.С заявлением о происшествии в дежурную часть обратились местные жители, которые обнаружили повреждения гранитных плит и деревянных крестов на кладбище в селе Чайкино. На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска и кинологи.Служебный пес вывел полицейских к селу Первомайское, где в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель этого села.Как сообщил РИА Новости Крым компетентный источник, в общей сложности повреждены 10 надгробных плит и 30 крестов.Возбуждено уголовное дело. За надругательство над местами захоронения злоумышленнику грозит до трех месяцев ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красочному" вандалу из Евпатории грозит 15 лет тюрьмы за попытку терактаВ Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцуЗа осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колонию
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Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил

МВД Крыма: в Симферопольском районе задержан подозреваемый в осквернении могил

11:35 13.02.2023
 
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Крест. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
С заявлением о происшествии в дежурную часть обратились местные жители, которые обнаружили повреждения гранитных плит и деревянных крестов на кладбище в селе Чайкино. На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска и кинологи.
Служебный пес вывел полицейских к селу Первомайское, где в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель этого села.
"Подозреваемый рассказал полицейским, что в ночное время отправился на кладбище. Прибыв на место, он осмотрел могилы родственников, а потом попытался проверить на прочность чужие надгробные плиты. После чего зашел в церковь, взял камень и бросил в стекло", - рассказали в ведомстве.
Как сообщил РИА Новости Крым компетентный источник, в общей сложности повреждены 10 надгробных плит и 30 крестов.
Возбуждено уголовное дело. За надругательство над местами захоронения злоумышленнику грозит до трех месяцев ареста.
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