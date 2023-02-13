https://crimea.ria.ru/20230213/slomal-kresty-i-razbil-plity-v-krymu-zaderzhali-oskvernitelya-mogil-1126945544.html

Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил

Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил

В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T11:35

2023-02-13T11:35

2023-02-13T11:35

эксклюзивы риа новости крым

мвд по республике крым

происшествия

общество

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111815/84/1118158429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_15c82f021f4358ef25d9455d7672536d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полицейские задержали подозреваемого в осквернении могил на кладбище. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.С заявлением о происшествии в дежурную часть обратились местные жители, которые обнаружили повреждения гранитных плит и деревянных крестов на кладбище в селе Чайкино. На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска и кинологи.Служебный пес вывел полицейских к селу Первомайское, где в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель этого села.Как сообщил РИА Новости Крым компетентный источник, в общей сложности повреждены 10 надгробных плит и 30 крестов.Возбуждено уголовное дело. За надругательство над местами захоронения злоумышленнику грозит до трех месяцев ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красочному" вандалу из Евпатории грозит 15 лет тюрьмы за попытку терактаВ Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцуЗа осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колонию

https://crimea.ria.ru/20221226/v-sevastopole-troe-detey-razgromili-nadgrobiya-na-bratskom-kladbische-1126137935.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, происшествия, общество, новости крыма, новости