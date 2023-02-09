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В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу - РИА Новости Крым, 09.02.2023
В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
Верховный суд Крыма приговорил жителя Симферополя к обязательным работам за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T17:40
2023-02-09T17:40
2023-02-09T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Симферополя к обязательным работам за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба суда.Установлено, что вечером 19 сентября прошлого года обвиняемый в компании товарищей взобрался на мемориал "Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918-1920 гг,1941-1944 гг", где распивал спиртное, а также поджигал возложенные цветы, имитируя процесс приготовления пищи на Вечном огне.На замечания прохожих мужчина не реагировал. Призвать его к порядку удалось только наряду полиции. Управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса."Подобные циничные действия были квалифицированы как осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично", – сообщили в ведомстве.Рассмотрев дело по существу, Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок двести часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромные штрафы и тюрьма: чем грозит осквернение георгиевской лентыЗа осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колониюВ Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
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новости крыма, крым, крымский мост, происшествия, закон и право, феодосия, верховный суд крыма
В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
Крымчанин приговорен к 200 часам работ за осквернение военного мемориала