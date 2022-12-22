https://crimea.ria.ru/20221222/v-sevastopole-troe-vandalov-oskvernili-istoricheskoe-zdanie-1126086499.html
В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
В Севастополе трое вандалов осквернили объекты культурного наследия в центре города – лестницу и дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T18:55
2022-12-22T18:55
2022-12-22T18:55
новости крыма
крым
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
вандализм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/08/1119558897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09e0f6e25a34d6f97753803ace2d0bd.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе трое вандалов осквернили объекты культурного наследия в центре города – лестницу и дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в повреждении объектов культурного наследия", – говорится в сообщении.По оценке специалистов, причиненный злоумышленниками ущерб городу составил 13 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Похожий случай на лестнице Таврической уже имел место в Севастополе в 2021 году. Тогда вандалы разрисовали объект культурного наследия, используя аэрозольные баллончики с краской, решением суда обвиняемым был назначен штраф.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники изрисовали непристойностями "Вечный огонь" в Крыму Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии Случайные вандалы: дети разбили кабину почетного караула в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20220402/vandaly-razrushili-sem-skulptur-proekta-simferopolskie-pchely-1122834233.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/08/1119558897_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1a522f67043a0cc1775699dccaac33c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, вандализм
В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
В Севастополе троих вандалов будут судить за осквернение объектов культурного наследия