https://crimea.ria.ru/20221222/v-sevastopole-troe-vandalov-oskvernili-istoricheskoe-zdanie-1126086499.html

В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание

В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание - РИА Новости Крым, 22.12.2022

В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание

В Севастополе трое вандалов осквернили объекты культурного наследия в центре города – лестницу и дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T18:55

2022-12-22T18:55

2022-12-22T18:55

новости крыма

крым

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

вандализм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/08/1119558897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09e0f6e25a34d6f97753803ace2d0bd.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе трое вандалов осквернили объекты культурного наследия в центре города – лестницу и дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в повреждении объектов культурного наследия", – говорится в сообщении.По оценке специалистов, причиненный злоумышленниками ущерб городу составил 13 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Похожий случай на лестнице Таврической уже имел место в Севастополе в 2021 году. Тогда вандалы разрисовали объект культурного наследия, используя аэрозольные баллончики с краской, решением суда обвиняемым был назначен штраф.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники изрисовали непристойностями "Вечный огонь" в Крыму Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии Случайные вандалы: дети разбили кабину почетного караула в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20220402/vandaly-razrushili-sem-skulptur-proekta-simferopolskie-pchely-1122834233.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, вандализм