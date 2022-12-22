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В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
В Севастополе трое вандалов осквернили объекты культурного наследия в центре города – лестницу и дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T18:55
2022-12-22T18:55
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе трое вандалов осквернили объекты культурного наследия в центре города – лестницу и дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в повреждении объектов культурного наследия", – говорится в сообщении.По оценке специалистов, причиненный злоумышленниками ущерб городу составил 13 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Похожий случай на лестнице Таврической уже имел место в Севастополе в 2021 году. Тогда вандалы разрисовали объект культурного наследия, используя аэрозольные баллончики с краской, решением суда обвиняемым был назначен штраф.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники изрисовали непристойностями "Вечный огонь" в Крыму Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии Случайные вандалы: дети разбили кабину почетного караула в Севастополе
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новости крыма, крым, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, вандализм
В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание

В Севастополе троих вандалов будут судить за осквернение объектов культурного наследия

18:55 22.12.2022
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваТаврическая лестница в Севастополе. Архивное фото
Таврическая лестница в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе трое вандалов осквернили объекты культурного наследия в центре города – лестницу и дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в повреждении объектов культурного наследия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что испорчены были объекты, включенные в единый государственный реестр ОКН. Речь идет о подпорных стенах Таврической лестницы 1952 года и фасаде жилого дома на ул. Генерала Петрова, которые в июне уходящего года были обезображены надписями, нанесенными с помощью трафарета.
По оценке специалистов, причиненный злоумышленниками ущерб городу составил 13 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя.
Похожий случай на лестнице Таврической уже имел место в Севастополе в 2021 году. Тогда вандалы разрисовали объект культурного наследия, используя аэрозольные баллончики с краской, решением суда обвиняемым был назначен штраф.
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