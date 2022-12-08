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Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии
Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии
В Феодосии пересмотрели планы в отношении реставрации знаменитой средневековой Башни Константина. Как сообщили РИА Новости Крым в местном управлении... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T18:59
2022-12-08T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии пересмотрели планы в отношении реставрации знаменитой средневековой Башни Константина. Как сообщили РИА Новости Крым в местном управлении капитального строительства, вместо анонсированных ранее миллиардных ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения проведут гораздо более скромные противоаварийные и консервационные мероприятия.Ранее сообщалось о намерении феодосийских властей провести масштабную реставрацию объекта. На изготовление проекта из местного бюджета направили около 5 млн рублей. Планировалось, что работы по сохранению "визитной карточки" города стоимостью более миллиарда рублей проведут в 2022 - 2024 годах. В 2021 Главгосэкспертиза России одобрила результаты инженерных изысканий. Цифры изменилисьКак уточнили в феодосийском управлении капитального строительства, сейчас эксперты изучают сметную стоимость проекта. При этом теперь чиновники озвучивают новую сумму.Первоочередные противоаварийные работы на объекте уже проводились в 2017 году, спустя год после того, как часть древней башенной кладки начала выпадать. Тогда подрядчик закрепил по периметру башни удерживающие подпорки. После никаких работ на объекте не проводили. По словам Лушневой, сейчас в планах завершить полный комплекс противоаварийных мероприятий, чтобы исключить разрушение памятника."Дальше объект будет развивать Феодосийский музей древностей, в управлении которого он находится. Музей сможет дополнительно выходить с какими-то инициативами", - пояснила глава местного УКС.Планы музейщиковОбъект культурного наследия федерального значения "Башня Константина" (1382-1448 годы) и прилегающий к нему Турецкий бастион (XV век, ОКН регионального значения) переданы в оперативное управление Феодосийскому музею древностей еще в 2019 году. Уже тогда заявлялось о больших планах по музеефикации объектов в расчете на заявленную миллиардную реставрацию, которая предполагала целый ряд работ, в том числе благоустройство прилегающей территории.Такому изменению стоимости музейщики и сами удивляются, однако надежд разместить экспозицию под сводами средневековых фортификационных сооружениях не теряют."Мы планируем разместить часть лапидария на территории Турецкого бастиона. Во внутренних помещениях устроим экспозицию, посвященную генуэзскому и османскому периодам. Возможно, сделаем какой-то сектор исторической реконструкции. Что-то будет размещено внутри бастиона, что-то на его верхней площадке", - напоминает о планах Кокин.Исторические слоиОдна из идей, которую феодосийские музейщики озвучивали несколько лет назад, касалась открытия археологических слоев в районе древней башни. В рамках значительно подешевевшей сметы реализовать ее не получится, но полностью от задумки не отказываются."У нас есть идея. Мы сейчас работаем с кафедрой археологии Института истории и международных отношений Южного федерального университета на предмет организации постоянной базы для археологической практики студентов. Башня Константина и Турецкий бастион - одна из потенциальных площадок развития этого комплекса - можно открыть слои, и это будет один из элементов экспозиции", - говорит Кокин.Кроме того, студентам-археологам предложат копать на других локациях - в районе Башни Джованни ди Скаффа (XIV век), где ни разу ранее не делали раскопов. Также рассматривается организация раскопок античного периода в пригородах Феодосии.Вопрос остается открытымЧто касается ремонтно-реставрационных работ на Башне Константина, которые де-факто оказываются противоаварийными, - их объемов и сроков проведения пока не уточняют.Башня святого Константина высотой более 21 метра является частью крепости "Кафа", которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии - своего крупнейшего крымского владения. Среди укреплений "Кафы" башня играла важную роль: она замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая шла к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю. Башню из-за хранения здесь запасов оружия также называли "арсенальной".Ее возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально она была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее реставрировали. О важности роли знаменитой башни свидетельствует то, что она была изображена на старом гербе Феодосии.
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Галина Оленева
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феодосия, крым в истории: секреты, факты, фото, крым, новости крыма, общество, туризм в крыму, башня константина
Умирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии

Башню Константина в Феодосии будут сохранять, но не реставрировать

18:59 08.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоБашня святого Константина в Феодосии
Башня святого Константина в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии пересмотрели планы в отношении реставрации знаменитой средневековой Башни Константина. Как сообщили РИА Новости Крым в местном управлении капитального строительства, вместо анонсированных ранее миллиардных ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения проведут гораздо более скромные противоаварийные и консервационные мероприятия.
Ранее сообщалось о намерении феодосийских властей провести масштабную реставрацию объекта. На изготовление проекта из местного бюджета направили около 5 млн рублей. Планировалось, что работы по сохранению "визитной карточки" города стоимостью более миллиарда рублей проведут в 2022 - 2024 годах. В 2021 Главгосэкспертиза России одобрила результаты инженерных изысканий.
Цифры изменились
Как уточнили в феодосийском управлении капитального строительства, сейчас эксперты изучают сметную стоимость проекта. При этом теперь чиновники озвучивают новую сумму.
"Сейчас речь идет о 97 миллионах рублей. Мы ждем положительное заключение Главгосэкспертизы либо в конце года, либо в начале следующего - сумма может быть немного скорректирована в большую или меньшую сторону. Работы называются ремонтно-реставрационными, поскольку любые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия требуют лицензии на реставрацию. Но как таковой реставрации не будет. Будут только противоаварийные работы и консервация", - рассказала руководитель профильного управления Лариса Лушнева.
Первоочередные противоаварийные работы на объекте уже проводились в 2017 году, спустя год после того, как часть древней башенной кладки начала выпадать. Тогда подрядчик закрепил по периметру башни удерживающие подпорки. После никаких работ на объекте не проводили. По словам Лушневой, сейчас в планах завершить полный комплекс противоаварийных мероприятий, чтобы исключить разрушение памятника.
"Дальше объект будет развивать Феодосийский музей древностей, в управлении которого он находится. Музей сможет дополнительно выходить с какими-то инициативами", - пояснила глава местного УКС.
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Планы музейщиков
Объект культурного наследия федерального значения "Башня Константина" (1382-1448 годы) и прилегающий к нему Турецкий бастион (XV век, ОКН регионального значения) переданы в оперативное управление Феодосийскому музею древностей еще в 2019 году. Уже тогда заявлялось о больших планах по музеефикации объектов в расчете на заявленную миллиардную реставрацию, которая предполагала целый ряд работ, в том числе благоустройство прилегающей территории.

"Действительно, изначально был заявлен миллиард, потом сумма несколько раз менялась. Насколько мы знаем, название документации не изменилось, это по-прежнему ремонтно-реставрационные и консервационные работы. Однако, как мы теперь понимаем, фактический объем будет сильно сокращен", - говорит замдиректора музея древностей Юрий Кокин.

Такому изменению стоимости музейщики и сами удивляются, однако надежд разместить экспозицию под сводами средневековых фортификационных сооружениях не теряют.
"Мы планируем разместить часть лапидария на территории Турецкого бастиона. Во внутренних помещениях устроим экспозицию, посвященную генуэзскому и османскому периодам. Возможно, сделаем какой-то сектор исторической реконструкции. Что-то будет размещено внутри бастиона, что-то на его верхней площадке", - напоминает о планах Кокин.
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Исторические слои
Одна из идей, которую феодосийские музейщики озвучивали несколько лет назад, касалась открытия археологических слоев в районе древней башни. В рамках значительно подешевевшей сметы реализовать ее не получится, но полностью от задумки не отказываются.
"У нас есть идея. Мы сейчас работаем с кафедрой археологии Института истории и международных отношений Южного федерального университета на предмет организации постоянной базы для археологической практики студентов. Башня Константина и Турецкий бастион - одна из потенциальных площадок развития этого комплекса - можно открыть слои, и это будет один из элементов экспозиции", - говорит Кокин.
Кроме того, студентам-археологам предложат копать на других локациях - в районе Башни Джованни ди Скаффа (XIV век), где ни разу ранее не делали раскопов. Также рассматривается организация раскопок античного периода в пригородах Феодосии.
Вопрос остается открытым
Что касается ремонтно-реставрационных работ на Башне Константина, которые де-факто оказываются противоаварийными, - их объемов и сроков проведения пока не уточняют.
"Поставить сроки пока невозможно, поскольку следующим этапом, после выхода сметы из Главгосэкспертизы, будем запрашивать средства на реализацию проекта у республики, так как в муниципальном бюджете таких денег нет", - констатируют в феодосийской мэрии.
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Башня святого Константина высотой более 21 метра является частью крепости "Кафа", которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии - своего крупнейшего крымского владения. Среди укреплений "Кафы" башня играла важную роль: она замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая шла к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю. Башню из-за хранения здесь запасов оружия также называли "арсенальной".
Ее возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально она была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее реставрировали. О важности роли знаменитой башни свидетельствует то, что она была изображена на старом гербе Феодосии.
 
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