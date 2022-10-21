https://crimea.ria.ru/20221021/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-za-oskvernenie-vechnogo-ognya-v-feodosii-1125024583.html

СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии

СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.10.2022

СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии

По факту осквернения мемориального комплекса Вечный огонь в Феодосии против местного жителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T15:12

2022-10-21T15:12

2022-10-21T15:12

феодосия

происшествия

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. По факту осквернения мемориального комплекса Вечный огонь в Феодосии против местного жителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, вечером 19 сентября этого года обвиняемый в компании товарищей взобрался на мемориал, где распивал спиртное, а также поджигал возложенные цветы. На замечания прохожих 29-летний мужчина не реагировал. Призвать его к порядку удалось только наряду полиции.В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.В начале августа было возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней керчанки, которая в нетрезвом состоянии танцевала на постаменте мемориала Вечный огонь.

https://crimea.ria.ru/20220806/kerchanka-zaderzhana-za-oskvernenie-vechnogo-ognya--vozbuzhdeno-delo-1124084756.html

феодосия

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феодосия, происшествия, крымский следком