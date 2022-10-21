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СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии
СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.10.2022
СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии
По факту осквернения мемориального комплекса Вечный огонь в Феодосии против местного жителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T15:12
2022-10-21T15:12
феодосия
происшествия
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. По факту осквернения мемориального комплекса Вечный огонь в Феодосии против местного жителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, вечером 19 сентября этого года обвиняемый в компании товарищей взобрался на мемориал, где распивал спиртное, а также поджигал возложенные цветы. На замечания прохожих 29-летний мужчина не реагировал. Призвать его к порядку удалось только наряду полиции.В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.В начале августа было возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней керчанки, которая в нетрезвом состоянии танцевала на постаменте мемориала Вечный огонь.
https://crimea.ria.ru/20220806/kerchanka-zaderzhana-za-oskvernenie-vechnogo-ognya--vozbuzhdeno-delo-1124084756.html
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РИА Новости Крым
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феодосия, происшествия, крымский следком
СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии

В Феодосии возбудили уголовное дело за осквернение мемориала Вечный огонь

15:12 21.10.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. По факту осквернения мемориального комплекса Вечный огонь в Феодосии против местного жителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, вечером 19 сентября этого года обвиняемый в компании товарищей взобрался на мемориал, где распивал спиртное, а также поджигал возложенные цветы. На замечания прохожих 29-летний мужчина не реагировал. Призвать его к порядку удалось только наряду полиции.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
В начале августа было возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней керчанки, которая в нетрезвом состоянии танцевала на постаменте мемориала Вечный огонь.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 10:35
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
ФеодосияПроисшествияКрымский Следком
 
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