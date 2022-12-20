https://crimea.ria.ru/20221220/ogromnye-shtrafy-i-tyurma-chto-grozit-za-oskvernenie-georgievskoy-lenty-1126008399.html

Огромные штрафы и тюрьма: что грозит за осквернение георгиевской ленты

Огромные штрафы и тюрьма: что грозит за осквернение георгиевской ленты - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Огромные штрафы и тюрьма: что грозит за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий суровое наказание за публичное осквернение георгиевской ленты. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T11:21

2022-12-20T11:21

2022-12-20T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий суровое наказание за публичное осквернение георгиевской ленты.Документ устанавливает статус одного из символов воинской славы России. В частности, допускается использование георгиевской ленты или ее изображения гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, "исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России".Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:За осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колониюВ Феодосии осквернили Вечный огоньМИД РФ предупредил президента Молдавии Санду: ответ будет болезненным

https://crimea.ria.ru/20220822/pochemu-flagi-rossii-i-kryma-imeyut-odinakovyy-nabor-tsvetov-1124248412.html

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государственная дума рф, россия, закон и право, общество, новости