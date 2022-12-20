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Огромные штрафы и тюрьма: что грозит за осквернение георгиевской ленты
Огромные штрафы и тюрьма: что грозит за осквернение георгиевской ленты - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Огромные штрафы и тюрьма: что грозит за осквернение георгиевской ленты
Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий суровое наказание за публичное осквернение георгиевской ленты. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T11:21
2022-12-20T11:21
2022-12-20T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий суровое наказание за публичное осквернение георгиевской ленты.Документ устанавливает статус одного из символов воинской славы России. В частности, допускается использование георгиевской ленты или ее изображения гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, "исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России".Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:За осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колониюВ Феодосии осквернили Вечный огоньМИД РФ предупредил президента Молдавии Санду: ответ будет болезненным
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Огромные штрафы и тюрьма: что грозит за осквернение георгиевской ленты
За осквернение георгиевской ленты будут наказывать большими штрафами или лишением свободы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий суровое наказание за публичное осквернение георгиевской ленты.
Документ устанавливает статус одного из символов воинской славы России. В частности, допускается использование георгиевской ленты или ее изображения гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, "исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России".
Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой уголовную либо административную ответственность.
Так, за совершение этого преступления юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без, физическому лицу – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
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