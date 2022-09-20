https://crimea.ria.ru/20220920/v-feodosii-oskvernili-vechnyy-ogon-1124567969.html

В Феодосии осквернили Вечный огонь

В Феодосии осквернили Вечный огонь - РИА Новости Крым, 20.09.2022

В Феодосии осквернили Вечный огонь

В Феодосии двое крымчан осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T19:40

2022-09-20T19:40

2022-09-20T19:40

феодосия

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии двое крымчан осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.Установлено, что вечером 19 сентября 2022 года феодосийцы распивали спиртное и жарили каштаны у мемориального комплекса. "Мангалом" послужил Вечный огонь. Противоправную деятельность местных жителей пресекли правоохранители.По данным МВД Крыма, один из подозреваемых уже привлекался к ответственности за применение насилия в отношении правоохранителей. В этот раз на него составили административный протокол и поместили в изолятор. Правовую оценку действиям 29-летнего феодосийца даст главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю."Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по городу Феодосия незамедлительно подключится к выяснению всех обстоятельств происшествия в рамках процессуальной проверки", – говорится в сообщении ведомства.Ранее жительницу Керчи задержали по подозрению в осквернении мемориала "Вечный огонь".

https://crimea.ria.ru/20211129/vandaly-oskvernili-pamyatnik-v-sevastopole-sk-provodit-proverku-1121568083.html

феодосия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)