https://crimea.ria.ru/20220806/kerchanka-zaderzhana-za-oskvernenie-vechnogo-ognya--vozbuzhdeno-delo-1124084756.html
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T10:35
2022-08-06T10:35
2022-08-06T10:35
мвд по республике крым
крымский следком
керчь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110022/38/1100223852_0:1008:1460:1829_1920x0_80_0_0_322e27f358af5b2affbe96bda7c8be73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Информация об инциденте появилась в СМИ 3 августа. Сообщалось, что неизвестные нарушители забросали мусором пламя Вечного огня. Также демонстрировались кадры, на которых девушка танцует на постаменте мемориала. Сейчас правоохранители установили ее личность и задержали.Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело. Специалисты СК выяснили, что нетрезвая девушка нарочно осквернила памятник, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня."Тем самым подозреваемая совершила акт вандализма, то есть осквернение памятного места и сооружения. По указанию руководителя Главного следственного управления возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220803/prokuratura-i-sk-proveryayut-informatsiyu-ob-oskvernenii-vechnogo-ognya-v-kerchi-1124055180.html
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110022/38/1100223852_0:872:1460:1966_1920x0_80_0_0_6f4cccb228da9af37444be001f2e3b51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, крымский следком, керчь, происшествия
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
В Керчи задержана подозреваемая в осквернении мемориала "Вечный огонь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Информация об инциденте появилась в СМИ 3 августа. Сообщалось, что неизвестные нарушители забросали мусором пламя Вечного огня. Также демонстрировались кадры, на которых девушка танцует на постаменте мемориала. Сейчас правоохранители установили ее личность и задержали.
"Оперативниками установлено, что задержанная ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она созналась в содеянном, раскаялась и принесла извинения", - сообщили в ведомстве.
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело. Специалисты СК выяснили, что нетрезвая девушка нарочно осквернила памятник, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня.
"Тем самым подозреваемая совершила акт вандализма, то есть осквернение памятного места и сооружения. По указанию руководителя Главного следственного управления возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.