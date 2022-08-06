https://crimea.ria.ru/20220806/kerchanka-zaderzhana-za-oskvernenie-vechnogo-ognya--vozbuzhdeno-delo-1124084756.html

Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело

Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело

В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T10:35

2022-08-06T10:35

2022-08-06T10:35

мвд по республике крым

крымский следком

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Информация об инциденте появилась в СМИ 3 августа. Сообщалось, что неизвестные нарушители забросали мусором пламя Вечного огня. Также демонстрировались кадры, на которых девушка танцует на постаменте мемориала. Сейчас правоохранители установили ее личность и задержали.Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело. Специалисты СК выяснили, что нетрезвая девушка нарочно осквернила памятник, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня."Тем самым подозреваемая совершила акт вандализма, то есть осквернение памятного места и сооружения. По указанию руководителя Главного следственного управления возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220803/prokuratura-i-sk-proveryayut-informatsiyu-ob-oskvernenii-vechnogo-ognya-v-kerchi-1124055180.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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