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Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T10:35
2022-08-06T10:35
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крымский следком
керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Информация об инциденте появилась в СМИ 3 августа. Сообщалось, что неизвестные нарушители забросали мусором пламя Вечного огня. Также демонстрировались кадры, на которых девушка танцует на постаменте мемориала. Сейчас правоохранители установили ее личность и задержали.Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело. Специалисты СК выяснили, что нетрезвая девушка нарочно осквернила памятник, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня."Тем самым подозреваемая совершила акт вандализма, то есть осквернение памятного места и сооружения. По указанию руководителя Главного следственного управления возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220803/prokuratura-i-sk-proveryayut-informatsiyu-ob-oskvernenii-vechnogo-ognya-v-kerchi-1124055180.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мвд по республике крым, крымский следком, керчь, происшествия
Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело

В Керчи задержана подозреваемая в осквернении мемориала "Вечный огонь"

10:35 06.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полиция задержала 26-летнюю подозреваемую в осквернении городского мемориала Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Информация об инциденте появилась в СМИ 3 августа. Сообщалось, что неизвестные нарушители забросали мусором пламя Вечного огня. Также демонстрировались кадры, на которых девушка танцует на постаменте мемориала. Сейчас правоохранители установили ее личность и задержали.
"Оперативниками установлено, что задержанная ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она созналась в содеянном, раскаялась и принесла извинения", - сообщили в ведомстве.
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело. Специалисты СК выяснили, что нетрезвая девушка нарочно осквернила памятник, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила находящийся рядом венок на газовую горелку. В результате венок загорелся и расплавленный пластик потушил пламя Вечного огня.
"Тем самым подозреваемая совершила акт вандализма, то есть осквернение памятного места и сооружения. По указанию руководителя Главного следственного управления возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.
Осквернение вечного огня в Керчи
3 августа, 17:23
Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи
 
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