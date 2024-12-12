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Арктический холод: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Арктический холод: погода в Крыму в четверг
Арктический холод: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Арктический холод: погода в Крыму в четверг
В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение мокрого снега. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе поблачно с прояснениями. Временами мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+7, днем до 7 градусов тепла.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Арктический холод: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 12.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение мокрого снега. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью и днем составит 0…+5, в горах -2…-4", - сообщили синоптики

В Симферополе поблачно с прояснениями. Временами мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+7, днем до 7 градусов тепла.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Арктический холод: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
23:02Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день
22:52В аэропорту Сочи сняты ограничения
22:48Рейд в Севастополе открыт
22:35Как пройдет 100-летний юбилей "Артека"
22:21В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел
22:08Новости Крыма: ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь
21:52В Севастополе отменена воздушная тревога
21:31Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
21:13ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
20:54В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
20:50Над Севастополем работает ПВО
20:37Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки
20:26Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными
20:16Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт
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