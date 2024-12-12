https://crimea.ria.ru/20241212/arkticheskiy-kholod-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1142453272.html

Арктический холод: погода в Крыму в четверг

Арктический холод: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Арктический холод: погода в Крыму в четверг

В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T00:01

2024-12-12T00:01

2024-12-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142047_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c165f07aa2f199ee7ffc5c9d7a410ae2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение мокрого снега. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе поблачно с прояснениями. Временами мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+7, днем до 7 градусов тепла.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр