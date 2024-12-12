https://crimea.ria.ru/20241212/arkticheskiy-kholod-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1142453272.html
Арктический холод: погода в Крыму в четверг
Арктический холод: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Арктический холод: погода в Крыму в четверг
В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T00:01
2024-12-12T00:01
2024-12-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142047_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c165f07aa2f199ee7ffc5c9d7a410ae2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение мокрого снега. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе поблачно с прояснениями. Временами мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+7, днем до 7 градусов тепла.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142047_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6576387c71bdeded20783c8fed1d6b17.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Арктический холод: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение мокрого снега. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью и днем составит 0…+5, в горах -2…-4", - сообщили синоптики
В Симферополе поблачно с прояснениями. Временами мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+7, днем до 7 градусов тепла.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.