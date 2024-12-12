https://crimea.ria.ru/20241212/ekonomika-znaniy-700-prosvetitelskikh-meropriyatiy-provedeny-v-krymu-1142584391.html

Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму

Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму

В Крыму активно занимаются популяризацией научных знаний, с этой целью за год проведены сотни мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T21:32

2024-12-12T21:32

2024-12-12T21:32

сергей аксенов

новости крыма

крым

российское общество "знание"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142584278_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bdc7dbb9b2b4b6a1787077182e615fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму активно занимаются популяризацией научных знаний, с этой целью за год проведены сотни мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам деятельности Крымского регионального отделения "Российского общества "Знание".В числе участников, по информации главы РК, школьники, студенты, работающая молодежь и представители органов власти."Современная экономика – это экономика знаний. Развитие страны невозможно без образованных, компетентных кадров", - подчеркнул Сергей Аксенов.По его словам, органы власти республики будут и дальше поддерживать значимые научно-образовательные и культурно-просветительские проекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учениковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, российское общество "знание", общество