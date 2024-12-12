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Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму
Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму
В Крыму активно занимаются популяризацией научных знаний, с этой целью за год проведены сотни мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T21:32
2024-12-12T21:32
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму активно занимаются популяризацией научных знаний, с этой целью за год проведены сотни мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам деятельности Крымского регионального отделения "Российского общества "Знание".В числе участников, по информации главы РК, школьники, студенты, работающая молодежь и представители органов власти."Современная экономика – это экономика знаний. Развитие страны невозможно без образованных, компетентных кадров", - подчеркнул Сергей Аксенов.По его словам, органы власти республики будут и дальше поддерживать значимые научно-образовательные и культурно-просветительские проекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учениковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах
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сергей аксенов, новости крыма, крым, российское общество "знание", общество
Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму

700 направленных на популяризацию научных знаний проведены в Крыму

21:32 12.12.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовещание по вопросам деятельности Крымского регионального отделения "Российского общества "Знание"
Совещание по вопросам деятельности Крымского регионального отделения Российского общества Знание
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму активно занимаются популяризацией научных знаний, с этой целью за год проведены сотни мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам деятельности Крымского регионального отделения "Российского общества "Знание".
"Крымские просветители вносят достойный вклад в популяризацию научных знаний, в освещение важных исторических фактов и событий. В 2024 году в республике было проведено более 700 мероприятий, участниками которых стали более 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В числе участников, по информации главы РК, школьники, студенты, работающая молодежь и представители органов власти.
"Современная экономика – это экономика знаний. Развитие страны невозможно без образованных, компетентных кадров", - подчеркнул Сергей Аксенов.
По его словам, органы власти республики будут и дальше поддерживать значимые научно-образовательные и культурно-просветительские проекты.
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