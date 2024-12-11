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Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу
Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу
Российская система среднего образования нуждается в новых системах оценивания, позволяющих повысить уровень общей грамотности молодых россиян, который из-за ЕГЭ РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T16:32
2024-12-11T16:52
егэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российская система среднего образования нуждается в новых системах оценивания, позволяющих повысить уровень общей грамотности молодых россиян, который из-за ЕГЭ сейчас оставляет желать лучшего. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Олег Смолин.Глава СПЧ Валерий Фадеев накануне предложил вернуть средний балл для оценки знаний школьников по предметам, по которым они не сдают единый госэкзамен. По его словам, старшеклассники концентрируются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, при этом часть учебных предметов считают ненужными. Особенно плохо, по мнению Фадеева, современные школьники знают историю, географию и литературу.Депутат поясняет: с одной стороны, ЕГЭ действительно позволил ребятам из регионов чаще поступать в престижные вузы, с другой – в качестве одного из главных недостатков имеет тот факт, что разрушает систему общего среднего образования. Поскольку цена ЕГЭ – и материальная, учитывая оплату работы репетиторов, и человеческая – с точки зрения возможности поступления в престижные вузы – очень высока, в старших кассах ребята, как правило, действительно перестают изучать те предметы, которые не собираются сдавать на ЕГЭ.Еще одной альтернативой, по его мнению, может стать апробированная в Турции система, когда все выпускники школ, кроме профильных углубленных ЕГЭ, сдают еще и упрощенные, но обязательные по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, и результаты этих экзаменов тоже учитываются.Правительство России ранее не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 годВ РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил ПутинПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах
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РИА Новости Крым
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егэ, новости, россия, образование в россии, мнения, школа
Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу

Возвращение в школы среднего балла поможет улучшить ситуацию с неграмотностью учеников

16:32 11.12.2024 (обновлено: 16:52 11.12.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российская система среднего образования нуждается в новых системах оценивания, позволяющих повысить уровень общей грамотности молодых россиян, который из-за ЕГЭ сейчас оставляет желать лучшего. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Олег Смолин.
Глава СПЧ Валерий Фадеев накануне предложил вернуть средний балл для оценки знаний школьников по предметам, по которым они не сдают единый госэкзамен. По его словам, старшеклассники концентрируются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, при этом часть учебных предметов считают ненужными. Особенно плохо, по мнению Фадеева, современные школьники знают историю, географию и литературу.

"Считаю, предложение Валерия Фадеева можно поддержать как один из вариантов, которые способны несколько улучшить ситуацию, хотя не изменить ее радикально", – считает Смолин.

Депутат поясняет: с одной стороны, ЕГЭ действительно позволил ребятам из регионов чаще поступать в престижные вузы, с другой – в качестве одного из главных недостатков имеет тот факт, что разрушает систему общего среднего образования. Поскольку цена ЕГЭ – и материальная, учитывая оплату работы репетиторов, и человеческая – с точки зрения возможности поступления в престижные вузы – очень высока, в старших кассах ребята, как правило, действительно перестают изучать те предметы, которые не собираются сдавать на ЕГЭ.
"Результат – глубокая функциональная неграмотность. Например, 35% молодых граждан России считают, что Солнце – спутник Земли, а 44% убеждены, что радиоактивность на Земле исключительно искусственного происхождения и так далее. Поэтому стимулировать ребят изучать всю школьную программу хотя бы в какой-то мере – идея правильная", – убежден парламентарий.
Еще одной альтернативой, по его мнению, может стать апробированная в Турции система, когда все выпускники школ, кроме профильных углубленных ЕГЭ, сдают еще и упрощенные, но обязательные по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, и результаты этих экзаменов тоже учитываются.

"С моей точки зрения, общий уровень образованности граждан страны важнее отдельных выдающихся достижений. У нас, к сожалению, акцент сделан на отдельные достижения. Да, у нас есть замечательные успехи по многим олимпиадам и это прекрасно – в России всегда были умные дети, но при этом общий уровень образованности падает, и это несомненно", – подытожил Смолин.

Правительство России ранее не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
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