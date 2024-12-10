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В школах России хотят вернуть средний балл кроме ЕГЭ

В школах России хотят вернуть средний балл кроме ЕГЭ - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В школах России хотят вернуть средний балл кроме ЕГЭ

В России необходимо вернуть средний балл для оценки знаний школьников по предметам, по которым они не сдают ЕГЭ. С таким предложением на заседании Совета по... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T20:32

2024-12-10T20:32

2024-12-10T21:41

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совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В России необходимо вернуть средний балл для оценки знаний школьников по предметам, по которым они не сдают ЕГЭ. С таким предложением на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека выступил глава СПЧ Валерий Фадеев.Старшеклассники и их родители концентрируются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, при этом часть учебных предметов оказываются второстепенными и фактически ненужными, добавил он и указал на необходимость побуждать учащихся школ к освоению всей учебной программы. По мнению Фадеева, средний балл также должен учитываться при поступлении в вузы.Инициативу по возвращению оценки за поведение в школах необходимо обсудить, в случае возвращения она должна быть равноценна другим оценкам, заявил ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧБюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – ПутинПутин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, новости, россия, образование в россии, школа, экзамены, общество, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии