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Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин
Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин
Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T15:54
2024-12-10T15:58
владимир путин (политик)
учитель
врач
здравоохранение в россии
высшее образование
образование в россии
общество
электронные документы
совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.Глава государства поддержал позицию, что у педагогов должно быть как можно больше времени для содержательного обучения и воспитания детей. Для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы, добавил президент.В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования. Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодые учителя получат доплатуКаких учителей не хватает в школах СимферополяВ труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин
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владимир путин (политик), учитель, врач, здравоохранение в россии, высшее образование, образование в россии, общество, электронные документы, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, новости
Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин

Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами

15:54 10.12.2024 (обновлено: 15:58 10.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.
"Мы постоянно в последнее время говорим о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов. Давно говорим, и все время к этому обращаемся. Надеюсь, что-то к лучшему меняется, но, наверное, пока не так много. Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов", - сказал Путин на заседании СПЧ.
Глава государства поддержал позицию, что у педагогов должно быть как можно больше времени для содержательного обучения и воспитания детей. Для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы, добавил президент.
В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования. Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.
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Владимир Путин (политик)УчительВрачЗдравоохранение в РоссииВысшее образованиеОбразование в РоссииОбществоЭлектронные документыСовет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РоссииНовости
 
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