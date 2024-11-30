https://crimea.ria.ru/20241130/v-sevastopole-molodye-uchitelya-poluchat-doplatu-1142261446.html

В Севастополе молодые учителя получат доплату

В Севастополе молодые учителя получат доплату - РИА Новости Крым, 30.11.2024

В Севастополе молодые учителя получат доплату

Работающие на полставки в государственных образовательных учреждениях Севастополя молодые педагоги получили право на доплату из бюджета. Соответствующее... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T07:02

2024-11-30T07:02

2024-11-30T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Работающие на полставки в государственных образовательных учреждениях Севастополя молодые педагоги получили право на доплату из бюджета. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства города.Как отметил в своем докладе директор департамента образования и науки Максим Кривонос, в ранее принятой программе развития образования в городе были предусмотрены средства на дополнительные выплаты молодым педагогам, впервые приступившим к работе в образовательных госучреждениях.Однако без внимания остались те из них, кто работает на полставки. "Теперь коллизию устранили", сказал Кривонос."Мы вносим корректировку в порядок выплат. Это касается молодых педагогов, которые работают менее, чем на ставку. До этого на них не распространялась возможность считать их молодыми и получать доплату в размере 5 тысяч рублей. Сейчас мы это устранили, соответственно, педагоги будут получать доплату", – сообщил глава профильного департамента.Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, каких учителей не хватает республике и почему молодые педагоги некоторых специальностей не хотят идти в школы.Напомним, с 1 марта в России удвоили с 5 до 10 тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенныхпунктах с населением менее 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, образование в крыму и севастополе, школа, пособия и выплаты, крым, новости крыма