https://crimea.ria.ru/20241130/v-sevastopole-molodye-uchitelya-poluchat-doplatu-1142261446.html
В Севастополе молодые учителя получат доплату
В Севастополе молодые учителя получат доплату - РИА Новости Крым, 30.11.2024
В Севастополе молодые учителя получат доплату
Работающие на полставки в государственных образовательных учреждениях Севастополя молодые педагоги получили право на доплату из бюджета. Соответствующее... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T07:02
2024-11-30T07:02
2024-11-30T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Работающие на полставки в государственных образовательных учреждениях Севастополя молодые педагоги получили право на доплату из бюджета. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства города.Как отметил в своем докладе директор департамента образования и науки Максим Кривонос, в ранее принятой программе развития образования в городе были предусмотрены средства на дополнительные выплаты молодым педагогам, впервые приступившим к работе в образовательных госучреждениях.Однако без внимания остались те из них, кто работает на полставки. "Теперь коллизию устранили", сказал Кривонос."Мы вносим корректировку в порядок выплат. Это касается молодых педагогов, которые работают менее, чем на ставку. До этого на них не распространялась возможность считать их молодыми и получать доплату в размере 5 тысяч рублей. Сейчас мы это устранили, соответственно, педагоги будут получать доплату", – сообщил глава профильного департамента.Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, каких учителей не хватает республике и почему молодые педагоги некоторых специальностей не хотят идти в школы.Напомним, с 1 марта в России удвоили с 5 до 10 тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенныхпунктах с населением менее 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин
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новости, севастополь, образование в крыму и севастополе, школа, пособия и выплаты, крым, новости крыма
В Севастополе молодые учителя получат доплату
В Севастополе работающие на полставки молодые педагоги получили право на доплату
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Работающие на полставки в государственных образовательных учреждениях Севастополя молодые педагоги получили право на доплату из бюджета. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства города.
Как отметил в своем докладе директор департамента образования и науки Максим Кривонос, в ранее принятой программе развития образования в городе были предусмотрены средства на дополнительные выплаты молодым педагогам, впервые приступившим к работе в образовательных госучреждениях.
Однако без внимания остались те из них, кто работает на полставки. "Теперь коллизию устранили", сказал Кривонос.
"Мы вносим корректировку в порядок выплат. Это касается молодых педагогов, которые работают менее, чем на ставку. До этого на них не распространялась возможность считать их молодыми и получать доплату в размере 5 тысяч рублей. Сейчас мы это устранили, соответственно, педагоги будут получать доплату", – сообщил глава профильного департамента.
Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала
, каких учителей не хватает республике и почему молодые педагоги некоторых специальностей не хотят идти в школы.
Напомним, с 1 марта в России удвоили с 5 до 10 тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных
пунктах с населением менее 100 тысяч человек.
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