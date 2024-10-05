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В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин
В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин
Президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи в честь Дня учителя отметил особый смысл профессии для развития общества и страны. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T09:31
2024-10-05T09:31
2024-10-05T09:44
владимир путин (политик)
праздники и памятные даты
день учителя
общество
образование в россии
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи в честь Дня учителя отметил особый смысл профессии для развития общества и страны.Президент отметил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой. И сегодня в стране продолжают совмещать лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы, системно обновляя образовательные программы и создавая условия для профессионального роста педагогов."И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность. Именно такая преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед, развивать на суверенной основе нашу систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной советской школы и современные подходы", - добавил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), праздники и памятные даты, день учителя, общество, образование в россии, видео
В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:31 05.10.2024 (обновлено: 09:44 05.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи в честь Дня учителя отметил особый смысл профессии для развития общества и страны.
"Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране", - сказал Путин.
Президент отметил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой. И сегодня в стране продолжают совмещать лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы, системно обновляя образовательные программы и создавая условия для профессионального роста педагогов.
"И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность. Именно такая преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед, развивать на суверенной основе нашу систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной советской школы и современные подходы", - добавил Путин.
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