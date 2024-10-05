https://crimea.ria.ru/20241005/v-trude-uchiteley-zalozhen-glubochayshiy-sozidatelnyy-smysl--putin-1140859561.html

В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин

В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2024

В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин

Президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи в честь Дня учителя отметил особый смысл профессии для развития общества и страны. РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T09:31

2024-10-05T09:31

2024-10-05T09:44

владимир путин (политик)

праздники и памятные даты

день учителя

общество

образование в россии

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи в честь Дня учителя отметил особый смысл профессии для развития общества и страны.Президент отметил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой. И сегодня в стране продолжают совмещать лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы, системно обновляя образовательные программы и создавая условия для профессионального роста педагогов."И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность. Именно такая преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед, развивать на суверенной основе нашу систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной советской школы и современные подходы", - добавил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), праздники и памятные даты, день учителя, общество, образование в россии, видео