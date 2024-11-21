https://crimea.ria.ru/20241121/putin-nagradil-igorya-krutogo-ordenom-1142037515.html

Путин наградил Игоря Крутого орденом

Путин наградил Игоря Крутого орденом - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Путин наградил Игоря Крутого орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил эстрадного композитора, народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ главы РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T16:06

2024-11-21T16:06

2024-11-21T16:06

владимир путин (политик)

награды

россия

культура

общество

игорь крутой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил эстрадного композитора, народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.Композитор отмечен государственной наградой за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".Ранее президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) за большой вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре ПахмутовойПутин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указПутин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), награды, россия, культура, общество, игорь крутой