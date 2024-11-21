https://crimea.ria.ru/20241121/putin-nagradil-igorya-krutogo-ordenom-1142037515.html
Путин наградил Игоря Крутого орденом
Путин наградил Игоря Крутого орденом - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Путин наградил Игоря Крутого орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил эстрадного композитора, народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ главы РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T16:06
2024-11-21T16:06
2024-11-21T16:06
владимир путин (политик)
награды
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культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил эстрадного композитора, народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.Композитор отмечен государственной наградой за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".Ранее президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) за большой вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре ПахмутовойПутин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указПутин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
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владимир путин (политик), награды, россия, культура, общество, игорь крутой
Путин наградил Игоря Крутого орденом
Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени