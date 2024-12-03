https://crimea.ria.ru/20241203/svyazannyy-s-krymom-kholding-oligarkha-chernyaka-priznan-ekstremistskim-v-rf-1142347896.html

Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ

Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов холдинг, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк* и его партнеры, некоторые из которых имеют... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T18:52

2024-12-03T18:52

2024-12-03T19:04

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"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов холдинг, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк* и его партнеры, некоторые из которых имеют отношение к Крыму. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия (АТК) в Севастополе в своем официальном Telegram-канале.Согласно базе Росфинмониторинга, в список внесены партнеры Черняка*: уроженец немецкого города Нойштрелитц Александр Беспалов*, уроженец Краснодарского края Андрей Лазутин* и уроженец Курской области Иван Курбаков*.Также в список террористов и экстремистов внесены фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", который был совершен в марте текущего года, а также "Исламская баккия"* – боевое подразделение запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"**.Евгений Черняк* – украинский бизнесмен, владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок.В 2023 году его внесли в перечень экстремистов и террористов по обвинению в перечислении ВСУ более 1 млрд рублей для осуществления террористической деятельности в России. Известно, что он также приобрел украинским военным товары для ведения боевых действий стоимостью свыше 90 млн рублей. На предпринимателя возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, его объявили в розыск.В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с Черняком*, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин". По версии следствия, Черняк* и его партнеры перечисляли прибыль от этих активов на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ.* внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов** Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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