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Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов холдинг, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк* и его партнеры, некоторые из которых имеют... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T18:52
2024-12-03T19:04
росфинмониторинг
антитеррор
антитеррористическая комиссия в городе севастополе
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"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов холдинг, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк* и его партнеры, некоторые из которых имеют отношение к Крыму. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия (АТК) в Севастополе в своем официальном Telegram-канале.Согласно базе Росфинмониторинга, в список внесены партнеры Черняка*: уроженец немецкого города Нойштрелитц Александр Беспалов*, уроженец Краснодарского края Андрей Лазутин* и уроженец Курской области Иван Курбаков*.Также в список террористов и экстремистов внесены фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", который был совершен в марте текущего года, а также "Исламская баккия"* – боевое подразделение запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"**.Евгений Черняк* – украинский бизнесмен, владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок.В 2023 году его внесли в перечень экстремистов и террористов по обвинению в перечислении ВСУ более 1 млрд рублей для осуществления террористической деятельности в России. Известно, что он также приобрел украинским военным товары для ведения боевых действий стоимостью свыше 90 млн рублей. На предпринимателя возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, его объявили в розыск.В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с Черняком*, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин". По версии следствия, Черняк* и его партнеры перечисляли прибыль от этих активов на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ.* внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов** Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росфинмониторинг, антитеррор, антитеррористическая комиссия в городе севастополе, закон и право, новости, новости крыма, россия, крым, "крокус сити холл"
Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ

Связанный с Крымом холдинг украинского олигарха Черняка* признан экстремистским в России

18:52 03.12.2024 (обновлено: 19:04 03.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов холдинг, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк* и его партнеры, некоторые из которых имеют отношение к Крыму. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия (АТК) в Севастополе в своем официальном Telegram-канале.
"Согласно новой информации, на 3 декабря в перечень включены холдинг, к которому имел отношение украинский олигарх Евгений Черняк*, выпускавший известные марки алкогольной продукции и обвиняемый в финансировании ВСУ, а также его соучастники, часть из которых имеют отношение к Крыму", - говорится в сообщении.
Согласно базе Росфинмониторинга, в список внесены партнеры Черняка*: уроженец немецкого города Нойштрелитц Александр Беспалов*, уроженец Краснодарского края Андрей Лазутин* и уроженец Курской области Иван Курбаков*.
Также в список террористов и экстремистов внесены фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", который был совершен в марте текущего года, а также "Исламская баккия"* – боевое подразделение запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"**.
Евгений Черняк* – украинский бизнесмен, владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок.
В 2023 году его внесли в перечень экстремистов и террористов по обвинению в перечислении ВСУ более 1 млрд рублей для осуществления террористической деятельности в России. Известно, что он также приобрел украинским военным товары для ведения боевых действий стоимостью свыше 90 млн рублей. На предпринимателя возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, его объявили в розыск.
В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с Черняком*, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин". По версии следствия, Черняк* и его партнеры перечисляли прибыль от этих активов на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ.
* внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
** Запрещенная в России террористическая организация
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РосфинмониторингАнтитеррорАнтитеррористическая комиссия в городе СевастополеЗакон и правоНовостиНовости КрымаРоссияКрым"Крокус Сити Холл"
 
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