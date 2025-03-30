Рейтинг@Mail.ru
Сколько в Крыму участников СЭЗ - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250330/skolko-v-krymu-uchastnikov-sez-1145312046.html
Сколько в Крыму участников СЭЗ
Сколько в Крыму участников СЭЗ - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Сколько в Крыму участников СЭЗ
В Крыму по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Общий объем заявленных инвестиций оставляет 248... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T08:48
2025-03-30T08:48
сэз
свободная экономическая зона (сэз)
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
ирина кивико
минфин крыма
экономика
крым
экономика крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984622_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_cc9dd970bacd847b8aebb980d1fa1304.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Общий объем заявленных инвестиций оставляет 248 миллиардов рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, СЭЗ является популярным механизмом привлечения инвестиций: в 2024 году заключено 128 договоров с заявленным объемом инвестиций 53,6 миллиарда рублей.Также участники свободной экономической зоны перевыполняют обязательства и по созданию рабочих мест: планировалось создать 69 тысяч рабочих мест, а фактически уже создано 98 тысяч, уточнила Кивико.Кроме того, в регионе продолжается работа по развитию государственно-частного партнерства. Сейчас в Крыму 16 концессионных соглашений, 12 из них - в сфере ЖКХ, два проекта по технологическому комплексу обустройства автомобильных дорог для безопасности дорожного движения и один в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщила Кивико. Также, по ее словам, сформирован сводный перечень 400 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории республики.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия поддержит бизнес в новых регионахКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллионаСколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984622_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_fb3ed13929a60e0a3e666c94e4f3e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сэз, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, ирина кивико, минфин крыма, экономика, крым, экономика крыма, новости крыма
Сколько в Крыму участников СЭЗ

В Крыму насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны

08:48 30.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Общий объем заявленных инвестиций оставляет 248 миллиардов рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

"На 1 января 2025 года у нас 1167 участников в свободной экономической зоне. Общий объем заявленных инвестиций 248 миллиардов рублей, но фактически эта сумма уже превысила 395 миллиардов. Все участники СЭЗ перевыполняют взятые обязательства", – сказала Кивико.

По ее словам, СЭЗ является популярным механизмом привлечения инвестиций: в 2024 году заключено 128 договоров с заявленным объемом инвестиций 53,6 миллиарда рублей.
Также участники свободной экономической зоны перевыполняют обязательства и по созданию рабочих мест: планировалось создать 69 тысяч рабочих мест, а фактически уже создано 98 тысяч, уточнила Кивико.
Кроме того, в регионе продолжается работа по развитию государственно-частного партнерства. Сейчас в Крыму 16 концессионных соглашений, 12 из них - в сфере ЖКХ, два проекта по технологическому комплексу обустройства автомобильных дорог для безопасности дорожного движения и один в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщила Кивико.
Также, по ее словам, сформирован сводный перечень 400 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории республики.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия поддержит бизнес в новых регионах
Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
 
СЭЗСвободная экономическая зона (СЭЗ)Свободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеИрина КивикоМинфин КрымаЭкономикаКрымЭкономика КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Власти поздравили мусульман Крыма с Ураза-байрам
08:48Сколько в Крыму участников СЭЗ
08:11Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
07:43МИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны
07:10Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
21:33Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное
20:41Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
20:10Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены выборы – эксперт
19:32Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
19:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
18:41Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
18:13В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей
17:54В Крыму ветер унес в море двоих мужчин на байдарке
17:23В Керчи столкнулись ВАЗ 2112 и иномарка – пострадал водитель
16:42ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области
16:14На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
15:43МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы
15:21Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
Лента новостейМолния