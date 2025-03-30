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Сколько в Крыму участников СЭЗ
Сколько в Крыму участников СЭЗ - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Сколько в Крыму участников СЭЗ
В Крыму по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Общий объем заявленных инвестиций оставляет 248... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T08:48
2025-03-30T08:48
2025-03-30T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Общий объем заявленных инвестиций оставляет 248 миллиардов рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, СЭЗ является популярным механизмом привлечения инвестиций: в 2024 году заключено 128 договоров с заявленным объемом инвестиций 53,6 миллиарда рублей.Также участники свободной экономической зоны перевыполняют обязательства и по созданию рабочих мест: планировалось создать 69 тысяч рабочих мест, а фактически уже создано 98 тысяч, уточнила Кивико.Кроме того, в регионе продолжается работа по развитию государственно-частного партнерства. Сейчас в Крыму 16 концессионных соглашений, 12 из них - в сфере ЖКХ, два проекта по технологическому комплексу обустройства автомобильных дорог для безопасности дорожного движения и один в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщила Кивико. Также, по ее словам, сформирован сводный перечень 400 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории республики.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия поддержит бизнес в новых регионахКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллионаСколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сэз, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, ирина кивико, минфин крыма, экономика, крым, экономика крыма, новости крыма
Сколько в Крыму участников СЭЗ
В Крыму насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 1167 участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Общий объем заявленных инвестиций оставляет 248 миллиардов рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"На 1 января 2025 года у нас 1167 участников в свободной экономической зоне. Общий объем заявленных инвестиций 248 миллиардов рублей, но фактически эта сумма уже превысила 395 миллиардов. Все участники СЭЗ перевыполняют взятые обязательства", – сказала Кивико.
По ее словам, СЭЗ является популярным механизмом привлечения инвестиций: в 2024 году заключено 128 договоров с заявленным объемом инвестиций 53,6 миллиарда рублей.
Также участники свободной экономической зоны перевыполняют обязательства и по созданию рабочих мест: планировалось создать 69 тысяч рабочих мест, а фактически уже создано 98 тысяч, уточнила Кивико.
Кроме того, в регионе продолжается работа по развитию государственно-частного партнерства. Сейчас в Крыму 16 концессионных соглашений, 12 из них - в сфере ЖКХ, два проекта по технологическому комплексу обустройства автомобильных дорог для безопасности дорожного движения и один в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщила Кивико.
Также, по ее словам, сформирован сводный перечень 400 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории республики.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству
обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
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