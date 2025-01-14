https://crimea.ria.ru/20250114/krym-poluchil-674-milliardov-investitsiy-za-tri-goda--vlozhat-do-trilliona-1143350495.html

Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона

Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона

Инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и этот показатель планируют довести до триллиона к концу 2026-го. Об этом завил... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T20:15

2025-01-14T20:15

2025-01-14T20:15

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и этот показатель планируют довести до триллиона к концу 2026-го. Об этом завил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, за два года объем инвестиционных вливаний в регион планируют двести до триллиона. Также Хуснуллин подчеркнул, что оба региона к 2030 году по всем показателям должны выйти на уровень не ниже среднероссийского.В частности в Крым вкладываются иностранные инвесторы, хотя из-за давления со стороны правительств своих стран делают это через аффилированные российские компании, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – ПутинЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаВ Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, крым, владимир путин (политик), россия, инвестиции, новости, новости крыма, финансы