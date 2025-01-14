Рейтинг@Mail.ru
Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250114/krym-poluchil-674-milliardov-investitsiy-za-tri-goda--vlozhat-do-trilliona-1143350495.html
Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
Инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и этот показатель планируют довести до триллиона к концу 2026-го. Об этом завил... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T20:15
2025-01-14T20:15
марат хуснуллин
крым
владимир путин (политик)
россия
инвестиции
новости
новости крыма
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102159/08/1021590873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_265ab35fd5c14fa2b921fd8259e434c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и этот показатель планируют довести до триллиона к концу 2026-го. Об этом завил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, за два года объем инвестиционных вливаний в регион планируют двести до триллиона. Также Хуснуллин подчеркнул, что оба региона к 2030 году по всем показателям должны выйти на уровень не ниже среднероссийского.В частности в Крым вкладываются иностранные инвесторы, хотя из-за давления со стороны правительств своих стран делают это через аффилированные российские компании, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – ПутинЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаВ Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102159/08/1021590873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcd5f7b8491bd6e910801dcd35c5222f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, крым, владимир путин (политик), россия, инвестиции, новости, новости крыма, финансы
Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона

Крым получил 674 миллиардов инвестиций с 2021 по 2024 годы – Хуснуллин

20:15 14.01.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и этот показатель планируют довести до триллиона к концу 2026-го. Об этом завил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с президентом России Владимиром Путиным.

"В 2021 году вы поручали привлечь в экономику полуострова не менее 1 триллиона инвестиций к 2026 году – за пять лет. В то время это казалось задачей неподъемной, но сегодня уже, по данным Росстата, за прошедшее время 674 миллиардов инвестиций уже привлечено", – сказал Хуснуллин.

По его словам, за два года объем инвестиционных вливаний в регион планируют двести до триллиона. Также Хуснуллин подчеркнул, что оба региона к 2030 году по всем показателям должны выйти на уровень не ниже среднероссийского.
В частности в Крым вкладываются иностранные инвесторы, хотя из-за давления со стороны правительств своих стран делают это через аффилированные российские компании, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин
Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей
 
Марат ХуснуллинКрымВладимир Путин (политик)РоссияИнвестицииНовостиНовости КрымаФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы
21:16Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму
21:05Развитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина
20:54Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение
20:39Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозе
20:20"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВО
20:15Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
20:06Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
19:53Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
19:45В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
19:38Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%
19:24Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин
19:17Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин
19:15"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
19:10В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей
19:07Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин
19:01Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
18:43ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители
18:31В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу
18:22При детонации промышленной взрывчатки погибли люди в Томской области
Лента новостейМолния