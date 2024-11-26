https://crimea.ria.ru/20241126/v-krymu-uchastniki-sez-realizuyut-investproekty-pochti-na-400-mlrd-rubley-1142123082.html

В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей

В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.11.2024

В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей

За восемь лет участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму стали 1157 компаний, общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T07:10

2024-11-26T07:10

2024-11-26T07:10

радио "спутник в крыму"

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

экономика крыма

инвестиции

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. За восемь лет участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму стали 1157 компаний, общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра экономического развития республики Андрей Борзенков.По словам Борзенкова, за восемь лет функционирования СЭЗ в Крыму (с 2015 года) общее количество действующих участников свободной экономической зоны достигло 1157, при этом они реализуют 1258 инвестиционных проектов.Согласно договору, который заключает предприятие – участник СЭЗ, в первый год оно должно осуществить не менее 30% капитальных вложений от общего объема запланированных, отметил он."И по сведениям Федеральной налоговой службы, почти четверть налогового бюджета Республики Крым оплачивается именно участниками СЭЗ", – добавил Борзенков.По его словам, больше всего проектов в рамках СЭЗ осуществляется предприятиями в сфере торговли, таких 402. В сфере строительства их 247, а в промышленности 191. Еще 137 проектов реализуется в санаторно-курортной сфере и 159 – в сельском хозяйстве.Он напомнил, что стать участником свободной экономической зоны в Крыму может предприятие, заключившее соответствующий договор с высшим органом исполнительной власти и получившее свидетельство от Минстроя РФ о внесении в реестр.Основным условием для этого является наличие регистрации компании или ее филиала в Крыму, подчеркнул Борзенков. Льготы и преференции распространяются на всех участников свободной экономической зоны, закрепленной федеральным законом до 2039 года.В числе привилегий для предприятий – участников СЭЗ: возможность получения земельного участка для реализации инвестпроекта без торгов, освобождение от уплаты налога на имущество (на 10 лет) и землю (на 3 года), пониженные страховые взносы (7,6%), и свободная таможенная зона.По словам Борзенкова, за 2023 и 2024 годы власти Крыма получили порядка более 300 заявлений на регистрацию в качестве участника СЭЗ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 400 млн на поддержку участников СЭЗВ Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика крыма, инвестиции, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)