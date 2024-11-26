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В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей
В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей
За восемь лет участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму стали 1157 компаний, общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T07:10
2024-11-26T07:10
радио "спутник в крыму"
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
экономика крыма
инвестиции
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. За восемь лет участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму стали 1157 компаний, общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра экономического развития республики Андрей Борзенков.По словам Борзенкова, за восемь лет функционирования СЭЗ в Крыму (с 2015 года) общее количество действующих участников свободной экономической зоны достигло 1157, при этом они реализуют 1258 инвестиционных проектов.Согласно договору, который заключает предприятие – участник СЭЗ, в первый год оно должно осуществить не менее 30% капитальных вложений от общего объема запланированных, отметил он."И по сведениям Федеральной налоговой службы, почти четверть налогового бюджета Республики Крым оплачивается именно участниками СЭЗ", – добавил Борзенков.По его словам, больше всего проектов в рамках СЭЗ осуществляется предприятиями в сфере торговли, таких 402. В сфере строительства их 247, а в промышленности 191. Еще 137 проектов реализуется в санаторно-курортной сфере и 159 – в сельском хозяйстве.Он напомнил, что стать участником свободной экономической зоны в Крыму может предприятие, заключившее соответствующий договор с высшим органом исполнительной власти и получившее свидетельство от Минстроя РФ о внесении в реестр.Основным условием для этого является наличие регистрации компании или ее филиала в Крыму, подчеркнул Борзенков. Льготы и преференции распространяются на всех участников свободной экономической зоны, закрепленной федеральным законом до 2039 года.В числе привилегий для предприятий – участников СЭЗ: возможность получения земельного участка для реализации инвестпроекта без торгов, освобождение от уплаты налога на имущество (на 10 лет) и землю (на 3 года), пониженные страховые взносы (7,6%), и свободная таможенная зона.По словам Борзенкова, за 2023 и 2024 годы власти Крыма получили порядка более 300 заявлений на регистрацию в качестве участника СЭЗ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 400 млн на поддержку участников СЭЗВ Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
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РИА Новости Крым
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60
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика крыма, инвестиции, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей

Объем инвестиций участников СЭЗ в Крыму превысил 380 миллиардов рублей

07:10 26.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. За восемь лет участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму стали 1157 компаний, общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра экономического развития республики Андрей Борзенков.
По словам Борзенкова, за восемь лет функционирования СЭЗ в Крыму (с 2015 года) общее количество действующих участников свободной экономической зоны достигло 1157, при этом они реализуют 1258 инвестиционных проектов.
"То есть у нас у одного участника может быть несколько инвестпроектов. И общий объем инвестиций за весь период составляет 383 миллиарда рублей", – уточнил Борзенков.
Согласно договору, который заключает предприятие – участник СЭЗ, в первый год оно должно осуществить не менее 30% капитальных вложений от общего объема запланированных, отметил он.
"И по сведениям Федеральной налоговой службы, почти четверть налогового бюджета Республики Крым оплачивается именно участниками СЭЗ", – добавил Борзенков.
По его словам, больше всего проектов в рамках СЭЗ осуществляется предприятиями в сфере торговли, таких 402. В сфере строительства их 247, а в промышленности 191. Еще 137 проектов реализуется в санаторно-курортной сфере и 159 – в сельском хозяйстве.
"Каких-либо ограничений по предпочтениям не имеется – это может быть любое предприятие, кроме недродобывающего. И у нас каждый шестой работник в Крыму – сотрудник предприятия СЭЗ. Это порядка 134 тысяч человек", – отметил Борзенков.
Он напомнил, что стать участником свободной экономической зоны в Крыму может предприятие, заключившее соответствующий договор с высшим органом исполнительной власти и получившее свидетельство от Минстроя РФ о внесении в реестр.
Основным условием для этого является наличие регистрации компании или ее филиала в Крыму, подчеркнул Борзенков. Льготы и преференции распространяются на всех участников свободной экономической зоны, закрепленной федеральным законом до 2039 года.
В числе привилегий для предприятий – участников СЭЗ: возможность получения земельного участка для реализации инвестпроекта без торгов, освобождение от уплаты налога на имущество (на 10 лет) и землю (на 3 года), пониженные страховые взносы (7,6%), и свободная таможенная зона.
По словам Борзенкова, за 2023 и 2024 годы власти Крыма получили порядка более 300 заявлений на регистрацию в качестве участника СЭЗ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое.
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Радио "Спутник в Крыму"Свободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеЭкономика КрымаИнвестицииМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)
 
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