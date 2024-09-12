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Крым и Севастополь получат более 400 млн на поддержку участников СЭЗ

Крым и Севастополь получат более 400 млн на поддержку участников СЭЗ - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Крым и Севастополь получат более 400 млн на поддержку участников СЭЗ

Кабмин выделит более 400 млн рублей на поддержку льготного кредитования инвесторов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Соответствующее... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T15:36

2024-09-12T15:36

2024-09-12T15:38

михаил мишустин

сэз

свободная экономическая зона (сэз)

крым

севастополь

экономика

экономика крыма

льготное кредитование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Кабмин выделит более 400 млн рублей на поддержку льготного кредитования инвесторов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба.Уточняется, что льготные кредиты могут взять резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для регионов направлениях.В их числе: растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, одежды и лекарств, а также транспортных средств, электронных и оптических изделий, компьютеров, стекла, резиновых и пластмассовых изделий.Отмечается, что задачи программы льготного кредитования – повысить инвестиционную привлекательность регионов, увеличить приток в их экономику капиталовложений, а при этом обеспечив создание новых рабочих мест и современной инфраструктуры.Свободная экономическая зона на территории Республики Крым и города Севастополя действует с 2015 года. Для резидентов СЭЗ установлены пониженные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов.Ранее 12 сентября правительство Севастополя приняло постановление, которым обязало инвесторов из числа участников СЭЗ передавать 7% квартир в строящихся ими многоквартирных домах в собственность города, предоставив также право сокращать этот объем жилого фонда за счет завершения долгостроев из списка проблемных в городе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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