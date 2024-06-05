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Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ
Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ
За период функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму ее резиденты создали 90 тысяч рабочих мест. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T14:38
2024-06-05T14:38
эксклюзивы риа новости крым
пмэф
экономика
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инвестиции
ирина кивико
сэз
свободная экономическая зона (сэз)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За период функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму ее резиденты создали 90 тысяч рабочих мест. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Кивико добавила, что действие свободной экономической зоны в Крыму дает повышение уровня заработных плат в регионе."Поскольку у участников СЭЗ социальные взносы практически в четыре раза ниже, за счет этого средняя зарплата на этих предприятиях выше, чем в целом по Крыму. Например, по прошлому году он составлял почти 55 тысяч рублей", - уточнила она.Вице-премьер республики также отметила, что по итогам 2022 года СЭЗ в Крыму признана одной из самых эффективных в России: на каждый рубль предоставленных государством льгот приходилось 3,6 рубля инвестиций. Итоговых показателей работы свободной экономической зоны по итогам 2023 года пока нет – их озвучат в скором времени. Тем не менее, по словам Кивико, динамика развития СЭЗ останется положительной."На многих предприятиях-участниках идет модернизация производств и обновление оборудования. Например, предприятие планировало проинвестировать 100 миллионов рублей, а по факту уже вложено 300 миллионов, потому что оборудование дорожает, и объем инвестиций по факту оказывается выше, чем тот, который планировался изначально", - пояснила она.Кивико добавила, что наиболее активно в Крыму инвесторы вкладываются в туризм, промышленность и жилищное строительство.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стеклаХимические предприятия Крыма нарастили объемы производства
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пмэф, экономика, экономика крыма, инвестиции, ирина кивико, сэз, свободная экономическая зона (сэз), крым, новости крыма
Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ

В Крыму в рамках свободной экономической зоны созданы 90 тысяч рабочих мест – власти

14:38 05.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За период функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму ее резиденты создали 90 тысяч рабочих мест. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"На сегодняшний день у нас около 1300 резидентов, в целом в рамках СЭЗ в Крыму уже создано 90 тысяч рабочих мест. Участники ежеквартально подают отчеты о проведенных инвестициях, в том числе капитальных, и о созданных рабочих местах. Мы совместно с налоговой службой проверяем все эти данные", - сказала зампредседателя крымского правительства.
Кивико добавила, что действие свободной экономической зоны в Крыму дает повышение уровня заработных плат в регионе.
"Поскольку у участников СЭЗ социальные взносы практически в четыре раза ниже, за счет этого средняя зарплата на этих предприятиях выше, чем в целом по Крыму. Например, по прошлому году он составлял почти 55 тысяч рублей", - уточнила она.
Вице-премьер республики также отметила, что по итогам 2022 года СЭЗ в Крыму признана одной из самых эффективных в России: на каждый рубль предоставленных государством льгот приходилось 3,6 рубля инвестиций. Итоговых показателей работы свободной экономической зоны по итогам 2023 года пока нет – их озвучат в скором времени. Тем не менее, по словам Кивико, динамика развития СЭЗ останется положительной.
"На многих предприятиях-участниках идет модернизация производств и обновление оборудования. Например, предприятие планировало проинвестировать 100 миллионов рублей, а по факту уже вложено 300 миллионов, потому что оборудование дорожает, и объем инвестиций по факту оказывается выше, чем тот, который планировался изначально", - пояснила она.
Кивико добавила, что наиболее активно в Крыму инвесторы вкладываются в туризм, промышленность и жилищное строительство.
Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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