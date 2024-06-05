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Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ

Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ

За период функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму ее резиденты создали 90 тысяч рабочих мест. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T14:38

2024-06-05T14:38

2024-06-05T14:38

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За период функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму ее резиденты создали 90 тысяч рабочих мест. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Кивико добавила, что действие свободной экономической зоны в Крыму дает повышение уровня заработных плат в регионе."Поскольку у участников СЭЗ социальные взносы практически в четыре раза ниже, за счет этого средняя зарплата на этих предприятиях выше, чем в целом по Крыму. Например, по прошлому году он составлял почти 55 тысяч рублей", - уточнила она.Вице-премьер республики также отметила, что по итогам 2022 года СЭЗ в Крыму признана одной из самых эффективных в России: на каждый рубль предоставленных государством льгот приходилось 3,6 рубля инвестиций. Итоговых показателей работы свободной экономической зоны по итогам 2023 года пока нет – их озвучат в скором времени. Тем не менее, по словам Кивико, динамика развития СЭЗ останется положительной."На многих предприятиях-участниках идет модернизация производств и обновление оборудования. Например, предприятие планировало проинвестировать 100 миллионов рублей, а по факту уже вложено 300 миллионов, потому что оборудование дорожает, и объем инвестиций по факту оказывается выше, чем тот, который планировался изначально", - пояснила она.Кивико добавила, что наиболее активно в Крыму инвесторы вкладываются в туризм, промышленность и жилищное строительство.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стеклаХимические предприятия Крыма нарастили объемы производства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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