В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
Уникальный завод по переработке стекла в Крыму производит до 15 тысяч "квадратов" в месяц
18:22 23.05.2024 (обновлено: 18:23 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе работает не имеющее аналогов в Крыму предприятие. Здесь режут крупногабаритное стекло и делают триплекс – многослойное стекло, которое изготавливается прессованием при нагреве. Завод создает новые рабочие места в сельской местности и производит изделия в промышленных масштабах, которые востребованы не только на полуострове, но и по всей России.
Уникальное предприятие
Здесь производят светопрозрачные алюминиевые конструкции, стеклянные ограждения, перегородки, а также структурные стеклопакеты для фасадного и интерьерного остекления.
Стекло на предприятие везут с материковой части России в специальных машинах по 20 тонн в каждой.
"Наше предприятие занимается переработкой крупнолистового стекла – мы режем крупногабаритные изделия на более мелкие детали, обрабатываем, также делаем многослойное стекло. В Крыму аналогов нашему предприятию нет, потому что у нас есть печь закалки, мы делаем триплекс. Перерабатываем около 15 тысяч "квадратов" в месяц", - рассказывает заместитель директора по производству Андрей Холобис.
В планах – открыть уже седьмой цех, на котором будут производить стеклопакеты триплекс формата три на шесть метров. Всего производственные помещения занимают восемь тысяч квадратных метров.
"Сотрудников на заводе у нас порядка 100 человек. Но штат мы добираем, хотим принять на работу еще около 40 специалистов", - отмечает он.
© РИА Новости КрымВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
Люди в селе работают
Как рассказал министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян, крымская продукция поставляется во многие регионы России.
"На территории республики около двадцати предприятий, которые занимаются производством алюминиевых профилей и окон. Но не все они работают над модернизацией производства. Указанное же предприятие закупило новое оборудование, что позволит производить большие окна размерами 6 на 3 метра", - рассказал Агаджанян.
При этом есть возможность для расширения производства и выпуска новых видов продукции. Кроме того, профильное министерство предложило руководству воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для сельской местности, чтобы обеспечить местное население рабочими местами с достойной зарплатой.
"На этом предприятии работают люди, которые проживают в близлежащих селах, обеспечивается подвоз сотрудников. Средняя заработная плата – 85 тысяч рублей. Более того, уже достигнута договоренность, чтобы в следующем году эта сумма достигла 90 тысяч рублей", - сказал министр.
© РИА Новости КрымВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
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В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
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В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
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В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
4 из 4
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
4 из 4
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
© РИА Новости Крым
Преференции СЭЗ
Предприятие работает в свободной экономической зоне, что позволяет ему получать налоговые льготы и прочие преференции, в том числе, пониженные ставки и земельный участок без торгов для расширения деятельности.
По словам министра, одной из самых популярных мер для участников СЭЗ в Крыму стала возможность модернизировать основные средства и закупки нового оборудования.
Пользуются крымские предприятия и лизингом. Так, региональная лизинговая компания помогает промышленности Крыма получить оборудование и спецтехнику под 6% годовых.
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