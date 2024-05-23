https://crimea.ria.ru/20240523/v-leninskom-rayone-kryma-rabotaet-unikalnyy-zavod-po-proizvodstvu-stekla-1137528189.html

В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла

В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла

В Ленинском районе работает не имеющее аналогов в Крыму предприятие. Здесь режут крупногабаритное стекло и делают триплекс – многослойное стекло, которое... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T18:22

2024-05-23T18:22

2024-05-23T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе работает не имеющее аналогов в Крыму предприятие. Здесь режут крупногабаритное стекло и делают триплекс – многослойное стекло, которое изготавливается прессованием при нагреве. Завод создает новые рабочие места в сельской местности и производит изделия в промышленных масштабах, которые востребованы не только на полуострове, но и по всей России. Уникальное предприятиеЗдесь производят светопрозрачные алюминиевые конструкции, стеклянные ограждения, перегородки, а также структурные стеклопакеты для фасадного и интерьерного остекления.Стекло на предприятие везут с материковой части России в специальных машинах по 20 тонн в каждой.В планах – открыть уже седьмой цех, на котором будут производить стеклопакеты триплекс формата три на шесть метров. Всего производственные помещения занимают восемь тысяч квадратных метров."Сотрудников на заводе у нас порядка 100 человек. Но штат мы добираем, хотим принять на работу еще около 40 специалистов", - отмечает он.Люди в селе работаютКак рассказал министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян, крымская продукция поставляется во многие регионы России."На территории республики около двадцати предприятий, которые занимаются производством алюминиевых профилей и окон. Но не все они работают над модернизацией производства. Указанное же предприятие закупило новое оборудование, что позволит производить большие окна размерами 6 на 3 метра", - рассказал Агаджанян. При этом есть возможность для расширения производства и выпуска новых видов продукции. Кроме того, профильное министерство предложило руководству воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для сельской местности, чтобы обеспечить местное население рабочими местами с достойной зарплатой.Преференции СЭЗПредприятие работает в свободной экономической зоне, что позволяет ему получать налоговые льготы и прочие преференции, в том числе, пониженные ставки и земельный участок без торгов для расширения деятельности.По словам министра, одной из самых популярных мер для участников СЭЗ в Крыму стала возможность модернизировать основные средства и закупки нового оборудования.Пользуются крымские предприятия и лизингом. Так, региональная лизинговая компания помогает промышленности Крыма получить оборудование и спецтехнику под 6% годовых.Читайте также на РИА Новости Крым:Собственное производство: газовые и водные трубы делают в КрымуВ Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21Отходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огая из Крыма

https://crimea.ria.ru/20240214/svarka-iz-kryma-soedinyaet-ledokoly-atomnye-podlodki-i-krymskiy-most-1134947179.html

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