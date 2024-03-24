https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-inzhenery-razrabotali-analogi-komplektuyuschikh-dlya-superjet-i-ms-21-1135828739.html

В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21

В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21 - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21

Специалисты крымского завода "Фиолент" разработали аналоги высокоточной зарубежной техники, которая используется при производстве российских гражданских... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T18:26

2024-03-24T18:26

2024-03-24T18:26

эксклюзивы риа новости крым

симферопольский завод "фиолент"

александр баталин

промышленность в крыму

новости

новости крыма

авиация

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135975847_251:0:3572:1868_1920x0_80_0_0_348dcc3841ddcaf1d8a7c501115fee0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Специалисты крымского завода "Фиолент" разработали аналоги высокоточной зарубежной техники, которая используется при производстве российских гражданских самолетов МС-21 и Superjet. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор завода Александр Баталин. Раньше в России этих комплектующих не было, их приобретали за границей, уточнил руководитель одного из крупнейших промышленных предприятий страны.По его словам, речь идет о высокоточных компонентах, крайне необходимых, в том числе, и для различных полетных характеристик этих самолетов. Сегодня завод является серийным строителем, разработчиком этой техники, хотя раньше мы об этом даже не думали, просто покупали ее за рубежом, уточнил Баталин.Предприятие "Фиолент" уже не один десяток лет занимается автоматизацией корабельных (судовых) технических средств, проектирует и производит системы и элементы автоматизированного управления для водоизмещающих кораблей и судов, кораблей на воздушной подушке, яхт, доков, морских буровых платформ."С этим направлением, когда Крым воссоединился с Россией, у нас были трудности. Почему? Потому что все эти рынки были заняты другими предприятиями – из Санкт-Петербурга, Москвы. Но нас знали и уважали. И за этот период времени мы, наши специалисты, в этом направлении разработали локальные системы управления крупными морскими турбинами, крупными дизель-генераторами с локальной системой", – рассказал гендиректор завода.В настоящее время совместно с такими судостроительными заводами, как "Залив" и завод им. Б. Е. Бутомы в Керчи, поставляем управляющие системы для гражданских кораблей, уточнил Баталин. "Об оборонной продукции я не говорю. Это отдельная тема", – сказал руководитель.По его словам, оборонная промышленность это не только непосредственно "оборонка", но и повышение компетенции, новые технологии, наука.По его словам, кроме оборонной продукции завод "Фиолент" по поручению президента сегодня активно занимается гражданской продукцией, которая позволяет заводу видеть свою перспективу, видеть возможность своих компетенций, использовать их.Так, еще одним направлением работы завода является производство электроинструментов, большая часть из которого является заводскими разработками.По его словам, в рамках специального договора от одного из предприятий "Фиолент" уже получил замечания по работе электроинструмента, сейчас недочеты устраняются, и уже в апреле предприятие отдаст товар на контроль всем, с кем собираемся работать.За 10 лет в составе Российской Федерации "Фиолент" набрал очень высокий научный и технический уровень и использует свои компетенции. И сегодня это предприятие является флагманом отечественной промышленности, востребованным, крайне важным и необходимым для своих партнеров, отметил руководитель.За десять лет после воссоединения Крыма с Россией значительная модернизация производства произошла на многих крымских предприятиях. Так, на крымском заводе, производящем сварочное оборудование, разработали несколько модулей, успешно заменяющих импортные. Предприятие стало работать в структуре оборонного комплекса. Еще один завод, производящий электроинструменты, в четыре раза нарастил объем производства в рамках программы импортозамещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает роботПластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт""Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский завод "фиолент", александр баталин, промышленность в крыму, новости, новости крыма, авиация, самолет