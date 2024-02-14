"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт
Завод в Крыму заменил итальянскую и английскую продукцию в судостроении
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектромашиностроительный завод в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. "Вот такой спироидный редуктор мы раньше покупали за рубежом, а теперь он наш, полностью российский", - технический директор завода Валерий Жук с гордостью показывает две железяки, которые используются где-то в сварочной головке аппарата. По его словам, это маленький шаг для завода в Крыму, но очень большой для развития российской промышленности в целом.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТехнический директор электромашиностроительного завода в Крыму Валерий Жук
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Технический директор электромашиностроительного завода в Крыму Валерий Жук
"Мы его сделали в кооперации с одним из предприятий Ижевска, он полностью изготовлен из отечественных материалов, в Российской Федерации", - уточняет он.
Сейчас крымский завод, производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства.
"Раньше было итальянское, английское, китайское. А сейчас – наше", - гордится генеральный директор Георгий Агаджанян.
Когда сварщики превращаются в операторов
На заводе расширилась линейка автоматических аппаратов, которые почти не требуют присутствия человека. И, что немаловажно, программное обеспечение на "умных" агрегатах тоже устанавливается исключительно от российских разработчиков.
"Перед вами сейчас универсальный аппарат, который активно заместил продукцию импортных производителей. Он предназначен для аргонно-дуговой сварки алюминия, нержавейки и прочих цветных металлов, - продолжает технический директор Валерий Жук. - Для того, чтобы упростить эту работу, здесь предусмотрена память, как в наших с вами телефонах. Мы можем запомнить сварочный режим, и сварщику достаточно выбрать номер программы и начать процесс сварки".
Оказывается, искры при сварке совершенно не обязательны. Иногда их совсем нет – например, когда сварка идет под толстым слоем флюса. Это такой специальный гранулированный порошок.
"Расплавленный металл и сварочная дуга защищается от кислорода флюсом, который расплавляется, как магма над сварочным швом. Вот так на блоке управления виден режим, на котором происходит сварка – здесь сейчас протекает 500 ампер, а рассчитан он на 1000. А сварочный источник – вот он, за нами тихонечко стоит и не гудит", - показывает Жук журналистам.
Для сравнения, обычная бытовая розетка пропускает силу тока в 10 ампер. То есть, образно говоря, в одном таком аппарате может "поместиться" сотня стандартных розеток. Установка применяется почти на всех заводах Объединенной судостроительной корпорации в Керчи, Северодвинске и Санкт-Петербурге.
"Аналог этого аппарата – один из мировых лидеров, шведско-американский концерн производил. То есть мы полностью заменили эту продукцию", - добавил технический директор завода.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектромашиностроительный завод "Фирма Сэлма"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма"
Установки для сварки титана
Продукция крымского завода используется при строительстве атомных ледоколов и подводных лодок, где очень востребован технологически сложный вид сварки – титановая.
"Для этого нужен специальный аппарат, который будет выполнять процесс сварки неплавящимся электродом. В качестве такого электрода выступает титан, это материал, который плавится при очень высоких температурах, до двух тысяч градусов по Цельсию. При такой температуре аппарат должен обеспечить нагрев титана и дальше его сплавление", - объясняет технический директор.
При этом сварка должна быть очень качественной, чтобы соединение не дало течь где-нибудь на дне мирового океана. Даже микроскопическая мусоринка, попавшая в зону сварки, может привести к трагедии.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектромашиностроительный завод "Фирма Сэлма"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма"
Государство помогает
Сейчас завод вошел состав оборонно-промышленного комплекса, и поэтому "импортозамещать" многие детали помогает кооперация с другими предприятиями ОПК, рассказал генеральный директор Георгий Агаджанян. Развивать производство помогает и государство.
"Мы всегда на связи с министерством промышленной политики Республики Крым, максимально участвуем в программах поддержки. Буквально вчера нам одобрили практически бесплатный для нас кредит для приобретения оборудования", - отметил он.
О своей продукции гендиректор теперь говорит с гордостью: это на сто процентов произведено в России.
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