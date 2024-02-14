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Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост
Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост
Крымский производитель освоил выпуск сварочных аппаратов, при помощи которых создают атомные подводные лодки и ледоколы типа "Арктика". Их применяли при... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T17:42
2024-02-14T17:42
2024-02-14T17:42
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промышленность в крыму
судостроение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Крымский производитель освоил выпуск сварочных аппаратов, при помощи которых создают атомные подводные лодки и ледоколы типа "Арктика". Их применяли при возведении Крымского моста и в производстве космических аппаратов, рассказал журналистам генеральный директор завода Георгий Агаджанян.По его словам, сварочные работы на кораблях ведутся в очень ограниченном пространстве, и оборудование для них должно быть компактным. Именно поэтому продукцию из Крыма применяют почти на всех заводах Объединенной судостроительной корпорации.Уникальные аппараты крымского производителя использовались при строительстве Крымского моста, где с их помощью сваи соединялись между собой. В космос они пока не летали, но в космической промышленности уже задействованы, отметил главный конструктор Андрей Скиданчук.Вся линейка этих сложных установок произведена полностью из российских комплектующих, заверил генеральный директор.Ранее в Минстрое России заявили о модернизации Керченского судостроительного завода им. Б.Е. Бутомы. В рамках программы льготного кредитования предусмотрено обновление корпусообрабатывающего цеха, реконструкция производственных площадей и техническое оснащение.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на водуОбъемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - АксеновПредприятия Севастополя получат субсидии на закупку нового оборудования
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крым, производство, промышленность в крыму, судостроение, видео
Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост
Завод в Крыму выпускает сварочные установки для строительства ледоколов и атомных подлодок
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Крымский производитель освоил выпуск сварочных аппаратов, при помощи которых создают атомные подводные лодки и ледоколы типа "Арктика". Их применяли при возведении Крымского моста и в производстве космических аппаратов, рассказал журналистам генеральный директор завода Георгий Агаджанян.
"Наши аппараты активно используются в судостроении, в том числе для самого многотиражного типа ледоколов "Арктика". Специфика такая, что они должны обеспечивать устойчивость сварных соединений при длительных очень низких температурах – швы не должны терять своих свойств при постоянной температуре -40 градусов", - пояснил он.
По его словам, сварочные работы на кораблях ведутся в очень ограниченном пространстве, и оборудование для них должно быть компактным. Именно поэтому продукцию из Крыма применяют почти на всех заводах Объединенной судостроительной корпорации.
"Одна из особенностей этих аппаратов – они должны быть достаточно маленькие, чтобы сварщики могли перемещаться по переборкам внутри корабля и обеспечить сварку всех узлов. Поэтому источник находится обычно на верхней палубе, а механизм подачи может быть на расстоянии 30, 40, 50 и 100 метров. Сварщик управляет всеми процессами с помощью панели", - отметил Георгий Агаджанян.
Уникальные аппараты крымского производителя использовались при строительстве Крымского моста, где с их помощью сваи соединялись между собой. В космос они пока не летали, но в космической промышленности уже задействованы, отметил главный конструктор Андрей Скиданчук.
"Есть предприятие в Москве, которое для сварки у себя на предприятии для изготовления турбин заказывало у нас сварочные установки. Они были предназначены для космической отрасли. Заказчики часто выходят на нас напрямую, если им нужна какая-то конкретная сварка по уникальным параметрам, там, где обычная сварка неприменима. И мы делаем для них установки под ключ", - сказал он.
Вся линейка этих сложных установок произведена полностью из российских комплектующих, заверил генеральный директор.
Ранее в Минстрое России заявили о модернизации
Керченского судостроительного завода им. Б.Е. Бутомы. В рамках программы льготного кредитования предусмотрено обновление корпусообрабатывающего цеха, реконструкция производственных площадей и техническое оснащение.
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