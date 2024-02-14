https://crimea.ria.ru/20240214/svarka-iz-kryma-soedinyaet-ledokoly-atomnye-podlodki-i-krymskiy-most-1134947179.html

Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост

Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост

Крымский производитель освоил выпуск сварочных аппаратов, при помощи которых создают атомные подводные лодки и ледоколы типа "Арктика". Их применяли при... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T17:42

2024-02-14T17:42

2024-02-14T17:42

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судостроение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Крымский производитель освоил выпуск сварочных аппаратов, при помощи которых создают атомные подводные лодки и ледоколы типа "Арктика". Их применяли при возведении Крымского моста и в производстве космических аппаратов, рассказал журналистам генеральный директор завода Георгий Агаджанян.По его словам, сварочные работы на кораблях ведутся в очень ограниченном пространстве, и оборудование для них должно быть компактным. Именно поэтому продукцию из Крыма применяют почти на всех заводах Объединенной судостроительной корпорации.Уникальные аппараты крымского производителя использовались при строительстве Крымского моста, где с их помощью сваи соединялись между собой. В космос они пока не летали, но в космической промышленности уже задействованы, отметил главный конструктор Андрей Скиданчук.Вся линейка этих сложных установок произведена полностью из российских комплектующих, заверил генеральный директор.Ранее в Минстрое России заявили о модернизации Керченского судостроительного завода им. Б.Е. Бутомы. В рамках программы льготного кредитования предусмотрено обновление корпусообрабатывающего цеха, реконструкция производственных площадей и техническое оснащение.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на водуОбъемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - АксеновПредприятия Севастополя получат субсидии на закупку нового оборудования

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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