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Судостроительный завод в Керчи модернизируют

Судостроительный завод в Керчи модернизируют - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Судостроительный завод в Керчи модернизируют

Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи модернизируют и создадут там дополнительные рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T10:06

2024-01-10T10:06

2024-01-10T10:06

керчь

судостроительный завод имени бутомы в керчи

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи модернизируют и создадут там дополнительные рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.В результате должны сократиться сроки процесса изготовления судов и металлоконструкций, а также увеличиться производственные мощности предприятия до 50 тысяч тонн в год.В апреле 2023 года завод посетил вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Тогда были подняты вопросы вхождения предприятия в государственные программы с целью его развития. Мантуров отметил, что сумма возможных инвестиций после прохождения предприятием соответствующего аудита может составить свыше 4 млрд рублей.По информации Минстроя РФ, программа льготного кредитования инвестиционных проектов на Крымском полуострове запущена в 2022 году. Льготные кредиты предоставляются в размере до 10 млрд рублей на осуществление капитальных вложений на срок до 10 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФСтроящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе

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