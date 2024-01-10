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Судостроительный завод в Керчи модернизируют
Судостроительный завод в Керчи модернизируют - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Судостроительный завод в Керчи модернизируют
Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи модернизируют и создадут там дополнительные рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T10:06
2024-01-10T10:06
2024-01-10T10:06
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судостроительный завод имени бутомы в керчи
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи модернизируют и создадут там дополнительные рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.В результате должны сократиться сроки процесса изготовления судов и металлоконструкций, а также увеличиться производственные мощности предприятия до 50 тысяч тонн в год.В апреле 2023 года завод посетил вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Тогда были подняты вопросы вхождения предприятия в государственные программы с целью его развития. Мантуров отметил, что сумма возможных инвестиций после прохождения предприятием соответствующего аудита может составить свыше 4 млрд рублей.По информации Минстроя РФ, программа льготного кредитования инвестиционных проектов на Крымском полуострове запущена в 2022 году. Льготные кредиты предоставляются в размере до 10 млрд рублей на осуществление капитальных вложений на срок до 10 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФСтроящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе
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керчь, судостроительный завод имени бутомы в керчи, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), новости крыма, производство, судостроение, крым
Судостроительный завод в Керчи модернизируют
Судостроительный завод в Керчи модернизируют и создадут более 1000 рабочих мест