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Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ
Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ
Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав Черноморского флота России. Об этом после церемонии поднятия флага сообщил глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T15:42
2023-07-12T15:42
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости крыма
сергей аксенов
керчь
крым
керченский судостроительный завод "залив"
малый ракетный корабль "циклон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав Черноморского флота России. Об этом после церемонии поднятия флага сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, "Циклон" вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения, способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне.Глава региона выразил гордость, что в Крыму есть такие ответственные и добросовестные специалисты, способные производить боевые единицы, которые послужат для защиты нашей Родины."Благодаря вам сегодня "Циклон" готов к выполнению боевых задач в составе Черноморского флота. Уверен, его высокопрофессиональный экипаж будет твердо стоять на страже интересов и безопасности России", – подчеркнул Аксенов.Он также выразил слова благодарности главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову за оказанное доверие и размещение оборонных заказов на мощностях керченского завода.Малый ракетный корабль "Циклон" был заложен 26 июля 2016 года на Керченском ССЗ "Залив", спущен на воду 24 июля 2020 года. Успешно прошел морские испытания. В декабре 2021 года впервые зашел в главную базу Черноморского флота - Севастополь.Корабль предназначен для охраны и защиты экономической зоны страны, ведения боевых действий в ближней морской зоне. Оснащен ракетным вооружением, которое позволяет наносить удары высокоточными крылатыми ракетами на расстояние до 2500 км по наземным и до 300 км – по морским целям.Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА. Для защиты от воздушной угрозы оборудован зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-М", оснащенный восьмью пусковыми контейнерами зенитых управляемых ракет 57Э6 (общий боезапас - 32 ЗУР), а так же двумя шестиствольными артиллерийскими установками калибра 30 мм. Также оборудован двумя 12,7-мм пулеметами.Автономность корабля составляет 12 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флотаВ Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма, сергей аксенов, керчь, крым, керченский судостроительный завод "залив" , малый ракетный корабль "циклон"
Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ

Аксенов: построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ

15:42 12.07.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦеремония поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле "Циклон"
Церемония поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле Циклон
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав Черноморского флота России. Об этом после церемонии поднятия флага сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В городе-герое Керчи принял участие в церемонии поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле "Циклон". Это первый военный корабль, полностью построенный керченскими судостроителями за 25 лет", – написал в своем Telegram-канале Аксенов и поздравил всех причастных к созданию и вводу этого корабля в строй.
По его словам, "Циклон" вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения, способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне.
Глава региона выразил гордость, что в Крыму есть такие ответственные и добросовестные специалисты, способные производить боевые единицы, которые послужат для защиты нашей Родины.
"Благодаря вам сегодня "Циклон" готов к выполнению боевых задач в составе Черноморского флота. Уверен, его высокопрофессиональный экипаж будет твердо стоять на страже интересов и безопасности России", – подчеркнул Аксенов.
Он также выразил слова благодарности главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову за оказанное доверие и размещение оборонных заказов на мощностях керченского завода.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦеремония поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле "Циклон"
Церемония поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле Циклон
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Церемония поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле "Циклон"
Малый ракетный корабль "Циклон" был заложен 26 июля 2016 года на Керченском ССЗ "Залив", спущен на воду 24 июля 2020 года. Успешно прошел морские испытания. В декабре 2021 года впервые зашел в главную базу Черноморского флота - Севастополь.
Корабль предназначен для охраны и защиты экономической зоны страны, ведения боевых действий в ближней морской зоне. Оснащен ракетным вооружением, которое позволяет наносить удары высокоточными крылатыми ракетами на расстояние до 2500 км по наземным и до 300 км – по морским целям.
Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА. Для защиты от воздушной угрозы оборудован зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-М", оснащенный восьмью пусковыми контейнерами зенитых управляемых ракет 57Э6 (общий боезапас - 32 ЗУР), а так же двумя шестиствольными артиллерийскими установками калибра 30 мм. Также оборудован двумя 12,7-мм пулеметами.
Автономность корабля составляет 12 суток.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотНовости КрымаСергей АксеновКерчьКрымКерченский судостроительный завод "Залив"Малый ракетный корабль "Циклон"
 
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