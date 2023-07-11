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Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65 - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65
Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65 - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65
Два универсальных десантных корабля ("Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко"), которые строятся на керченском заводе "Залив", до выхода в море получат новейшие... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T21:28
2023-07-11T21:28
оборонно-промышленный комплекс россии
керчь
крым
судостроительный завод "залив"
армия и флот
александр хроленко
новости
ростех
вертолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два универсальных десантных корабля ("Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко"), которые строятся на керченском заводе "Залив", до выхода в море получат новейшие палубные вертолеты Ка-65 "Минога". Об этом заявил военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Два УДК вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 тысяч тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года. Планируется, что первым выйдет в море "Иван Рогов".На борту новых кораблей будут постоянно базироваться противолодочные вертолеты Ка-65 "Минога", многоцелевые ударные Ка-52К "Катран", радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС (всего около 20 машин), пишет Хроленко.Уточняется, что к разработке новейшего палубного вертолета Ка-65 приступили еще в 2016 году. Планируется, что современная машина придет на смену противолодочному Ка-27, который состоит на вооружении почти сорок лет.Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявлял, что опытный Ка-65 совершит первый полет уже через два года. Серийное производство наладят к 2028 году.Вертолеты Ка-65 способны работать почти в любом районе Мирового океана.Также "Ростех" (в составе которого действует холдинг "Вертолеты России") заявил о готовности наращивать объемы производства вооружения для Минобороны РФ.Основы государственной политики России таковы, что она "не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям", подчеркнул обозреватель.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.В середине мая концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Новый боеприпас предназначен для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукцииДесантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машинЕС выступил против строительства военных кораблей в Керчи
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оборонно-промышленный комплекс россии, керчь, крым, судостроительный завод "залив", армия и флот, александр хроленко, новости, ростех, вертолет
Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65

Хроленко: универсальные десантные корабли в Крыму получат палубные вертолеты "Минога"

21:28 11.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на судостроительный завод "Залив" в Керчи
Вид на судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два универсальных десантных корабля ("Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко"), которые строятся на керченском заводе "Залив", до выхода в море получат новейшие палубные вертолеты Ка-65 "Минога". Об этом заявил военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Два УДК вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 тысяч тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года. Планируется, что первым выйдет в море "Иван Рогов".
На борту новых кораблей будут постоянно базироваться противолодочные вертолеты Ка-65 "Минога", многоцелевые ударные Ка-52К "Катран", радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС (всего около 20 машин), пишет Хроленко.
Уточняется, что к разработке новейшего палубного вертолета Ка-65 приступили еще в 2016 году. Планируется, что современная машина придет на смену противолодочному Ка-27, который состоит на вооружении почти сорок лет.
Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявлял, что опытный Ка-65 совершит первый полет уже через два года. Серийное производство наладят к 2028 году.
"Минога" будет решать разведывательные, противолодочные, десантные задачи – с борта корабля или береговых аэродромов, работать в любое время суток и при любой погоде. Все российские корабли от корвета до авианесущего крейсера, способные принимать Ка-27, смогут нести и новую "Миногу", уточняет эксперт.
Вертолеты Ка-65 способны работать почти в любом районе Мирового океана.
Также "Ростех" (в составе которого действует холдинг "Вертолеты России") заявил о готовности наращивать объемы производства вооружения для Минобороны РФ.
Основы государственной политики России таковы, что она "не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям", подчеркнул обозреватель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.
В середине мая концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Новый боеприпас предназначен для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.
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Оборонно-промышленный комплекс РоссииКерчьКрымСудостроительный завод "Залив"Армия и флотАлександр ХроленкоНовостиРостехВертолет
 
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