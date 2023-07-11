https://crimea.ria.ru/20230711/stroyaschiesya-v-krymu-desantnye-korabli-poluchat-palubnye-vertolety-ka-65-1129993133.html

Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65

Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65 - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65

Два универсальных десантных корабля ("Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко"), которые строятся на керченском заводе "Залив", до выхода в море получат новейшие... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T21:28

2023-07-11T21:28

2023-07-11T21:28

оборонно-промышленный комплекс россии

керчь

крым

судостроительный завод "залив"

армия и флот

александр хроленко

новости

ростех

вертолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/48/1118524842_0:277:3074:2006_1920x0_80_0_0_e9d11ef7535197d4f0445d2d884bb3cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два универсальных десантных корабля ("Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко"), которые строятся на керченском заводе "Залив", до выхода в море получат новейшие палубные вертолеты Ка-65 "Минога". Об этом заявил военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Два УДК вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 тысяч тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года. Планируется, что первым выйдет в море "Иван Рогов".На борту новых кораблей будут постоянно базироваться противолодочные вертолеты Ка-65 "Минога", многоцелевые ударные Ка-52К "Катран", радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС (всего около 20 машин), пишет Хроленко.Уточняется, что к разработке новейшего палубного вертолета Ка-65 приступили еще в 2016 году. Планируется, что современная машина придет на смену противолодочному Ка-27, который состоит на вооружении почти сорок лет.Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявлял, что опытный Ка-65 совершит первый полет уже через два года. Серийное производство наладят к 2028 году.Вертолеты Ка-65 способны работать почти в любом районе Мирового океана.Также "Ростех" (в составе которого действует холдинг "Вертолеты России") заявил о готовности наращивать объемы производства вооружения для Минобороны РФ.Основы государственной политики России таковы, что она "не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям", подчеркнул обозреватель.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.В середине мая концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Новый боеприпас предназначен для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукцииДесантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машинЕС выступил против строительства военных кораблей в Керчи

https://crimea.ria.ru/20230711/kratnyy-rost-postavok-vooruzheniy-shoygu-rasskazal-o-rabote-opk-rossii-1129988591.html

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оборонно-промышленный комплекс россии, керчь, крым, судостроительный завод "залив", армия и флот, александр хроленко, новости, ростех, вертолет